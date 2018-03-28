人民日报评论:用隐私换效率？谁愿意啊

原标题：用隐私换效率？谁愿意啊！| 睡前聊一会儿

睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。最近，百度公司董事长李彦宏，在中国发展高层论坛做了个发言，其中有关“中国用户愿意用隐私换效率”的论述，引发了网民的热烈讨论。今天，我们就来聊聊这个事儿。

回看现场视频，不难发现，针对隐私问题，李彦宏是用英语讲的一段话。首先，他强调中国非常重视隐私和数据保护，一直在加强法律法规建设。接下来讲的一层意思，就是被各大媒体广泛报道的。他说：在这个过程中，中国人可以更加开放，对隐私问题没有那么敏感，用隐私交换便捷性或者效率，很多情况下他们是愿意的。最后，他还谈到基本原则：隐私数据如果会让拥有者受益，而且用户也愿意，企业才能使用。不管怎样，这样的表述引来质疑，本身就说明公众对隐私问题并非不敏感，而是“高度敏感”的。

的确，随着大数据时代的到来，人们对于信息安全的渴望，正在与日俱增。不妨看看我们的周围，上网购物，电商可以根据你的浏览痕迹，精准地向你推送产品和广告；注册了某网站账户，从此不断地收到骚扰短信、诈骗电话……很多人日常生活中都会遇到的困扰，都与个人信息乃至隐私的被泄露有关。所以，“没那么敏感”之说，即便是夹在具体的语境之中，也难免让人很敏感。可以说，如何保护隐私，已经是互联网时代人们的核心关切。

而且，客观地说，隐私保护和效率提升，完全可以并行不悖，共同发展。诚然，为了使工作生活更便利，我们需要让渡个人信息，比如授权某宝掌握个人账户名和密码，以便查询公积金等，但从本质上看，这是建立在充分信任基础上的授权，并非是与效率的“等价交换”。事实也证明，哪些企业在保护消费者隐私方面有更细致、贴心的服务，用户就倾向于使用他们的产品。所以，消费者在托付个人信息时，企业千万不要觉得他们缺乏选择权，很“傻白甜”。随着大众隐私保护意识的觉醒，在个人信息保护上不思进取、企图继续钻空子的企业，迟早会被市场淘汰。

其实，不管技术发展到哪一步，企业收集和使用个人信息，必须征得消费者同意，尊重消费者知情权的基本底线不能突破。从现阶段来看，中国不少企业保护用户信息的意识，还是比较薄弱的。这里面有商业伦理淡薄、职业道德弱化的问题，也有缺乏有效监管的原因。比如有专家谈到，对个人信息安全的管理权，目前分散在工信、工商、公安等部门，但都管得不彻底。如何改变这种尴尬局面，让监管更加精准，促使隐私保护落到实处，是下一步我们需要重点解决的问题。

有学者曾断言，个人隐私是“尊重、友谊、爱、信任和个人自由的根本”，同时也是“在互联网和现实两个社会里维持文明与尊严的基本方式”。希望通过此次讨论，有更多企业能认识到，没有隐私保护，一切无从谈起，为用户量身定制信息安全防护网，才是通向未来的必经之路。

这正是：隐私天大事，唯恐与众知。防护不落空，乃有争辉时。祝各位晚安！

（文 | 吕晓勋）

责任编辑：张岩