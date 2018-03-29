新京报：校正“气枪入罪”标准 让刑罚更科学

原标题：校正“气枪入罪”标准，让刑罚更科学

■ 社论

两高新颁布的司法解释，有利于防止审理涉枪类案件时悖离一般公众认知，体现罪责刑相适应的法治原则。

据报道，最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》，自2018年3月30日起施行。

此前，按照公安部发布2008年3月1日实施的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》，以及2010年印发的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》，枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米，就有被认定为“枪支”的可能性。

正是设定了这样一条红线，近年来，各地涉枪案件屡有发生。前有四川达州小伙网购仿真枪被判无期，后有天津气枪摆摊大妈被追究刑责。最近更有媒体报道，厦门的王某某在网上花了150元给孙子买了一把火柴枪，被判非法买卖枪支罪，处以有期徒刑2年。据有关统计，近年来，全国共发生23起气球射击摆摊案，3人实刑、17人缓刑。法网之细密，由此可见一斑，但这些涉枪案的社会危害，在大多数公众看来几可忽略不计。

不容否认，基于公共安全的需要，枪支弹药应得到更严格的管控，毕竟这是一种强杀伤“热兵器”。虽说气枪威力略逊，但特定的规格情形下，也有一定危险性。媒体曾报道，2016年11月，江西一男子网购气枪打鸟，铅弹击中了母亲太阳穴导致身亡。对这部分气枪加以严格管控，甚至归入枪支之列，也有一定合理性。

但是，这并不意味着，需要将所有能发射弹丸的枪形物都归为枪支，并运用刑罚予以打击。之前，有关部门制定的1.8焦耳/平方厘米标准，就遭到了业界和公众的普遍质疑，指出按照这个标准，可能对人体基本没有伤害，除非是击打在眼睛等脆弱部位上。

两高新颁布的司法解释指出，对涉以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支案件，不仅应当考虑涉案枪支的数量，而且“应当充分考虑涉案枪支的外观、材质、发射物、购买场所和渠道、价格、用途、致伤力大小、是否易于通过改制提升致伤力，以及行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节”。

这一改单纯以过低比动能定罪的做法，要求对社会危害性进行综合评估，有利于防止审理此类案件时悖离一般公众认知，体现了罪责刑相适应的法治原则。

涉枪案件当然关系重大，需要保持一定的敏感和警觉，但若扩大打击面，将社会危害性不大、主观恶性较小的“涉枪”物品，统统纳入刑罚严惩范围，过于“敏感”也容易伤害法治威信。法律是社会文明的晴雨表。两高新司法文件的出台，回归法治标准，回应公众关切，在涉枪案件的逐步“校正”中，民众也能更好地感受到公平正义。

责任编辑：张岩