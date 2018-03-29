人民日报：莫让学历绑架职业选择

原标题：莫让学历绑架职业选择（辣评）

于小珊

什么才是大学生“好”的职业选择？年轻人该如何实现人生价值？近年来，随着北大毕业生卖猪肉、清华毕业生当保安、学霸回乡种田之类新闻的频频出现，与高校毕业生择业的相关话题越来越引人关注。

事实上，社会的不解、质疑以及论争，折射出的，正是青年人择业观与成才观的时代变迁。

多年前，大学生毕业往往想要一份稳定踏实的工作，政府机关、事业单位、大型国企，是大学生的择业首选。但随着时代的发展及成才路径的多元，越来越多的大学生有了全新的职业选择。他们当中，有人卖米粉，以互联网社交免费摄取精准流量，用现代科技成就了知名的餐饮品牌；有人卖猪肉，已开办起屠夫学校，编撰屠夫教材，创造的猪肉品牌年销售额近10亿元；有人回乡种田，如今已进军生鲜市场，连开了29家分店，事业蒸蒸日上。他们用全新的方式，书写了属于这一代年轻人的精彩人生。

“如果提前了解了你所要面对的人生，你是否还会有勇气前来？”这是电影《无问西东》对当代青年有力的叩问。

高等学府、优质教育不是所谓光鲜工作的敲门砖，它给予的是眼界的开阔、能力的培养、情怀的熏陶、素质的提升。学校从不束缚你前行的方向，但却给你选择方向与未来的基础与可能。

对于大学生来说，学历为职业选择提供了基础，但绝不是职业选择的指挥棒。每一份职业的选择都应该顺应国家与时代发展需要、结合自身的兴趣爱好，而绝不是对传统观念的一味妥协与顺从。

在越来越尊重个性的今天，在可以实现多元价值的今天，对于广大青年人来说，成才的路径也应丰富多彩。只要是对民族、国家、社会有益，只要是尊重内心，就是对职业和过往所学最大的尊重。

责任编辑：张岩