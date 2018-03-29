他为升官向55人送186万 替他收钱的厅官同日被诉

原标题：为升官，他2年向55个官员送了186万

撰文 | 孟亚旭

今天要说的，是来自辽宁的“老虎”。

3月29日，辽宁省人大常委会原副主任李文科受贿、行贿一案，在吉林省通化市中院开庭审理。检方指控，他为获推荐为副省长和省人大常委会副主任人选，2年多内先后向55名厅级以上干部行贿超186万。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，李文科在铁岭任市委书记8年间，一直未能解决副省级，虽多次被提名为辽宁省人大副主任候选人，但一直都有举报未能如愿。直到2012年才如愿当选。



5年后（2017年2月），李文科在他当年费尽心机的位子上落马。

向55名厅级以上官员送了186万

先来看检方指控：



1997年至2013年，被告人李文科利用担任辽宁省农牧业厅副厅长、农业厅厅长、营口市长、铁岭市委书记、辽宁省人大常委会副主任等职务上的便利和职权或者地位形成的便利条件，为相关单位和个人，在职务调整和提拔、企业经营、工程承揽和项目建设等事项上提供帮助。

1997年至2016年，李文科直接或通过其妻徐慧、戴炜（另案处理）等人，非法收受上述单位或个人给予的财物共计折合人民币3659万余元。

2009年上半年至2011年下半年，在辽宁省委民主推荐副省级领导干部人选期间，李文科为获得推荐为辽宁省副省长、辽宁省人大常委会副主任人选，先后给予55名辽宁省厅级以上干部人民币、美元、购物卡等，共计折合人民币186万余元。

公开资料显示，李文科自1994年10月至1998年4月任省农业厅副厅长，后任厅长。之后，担任过营口市长（3年多）、铁岭市委书记（8年）、省人大常委会副主任（5年）等职务。

从指控来看，李文科涉嫌受贿、行贿罪，在长达20年的时间内收钱超3600万。同时，在任铁岭市委书记期间，为了成为副省级，他还向55名厅级以上官员送了186万。

如此一来，我们对去年5月李文科双开通报中的“为自己提任搞拉票贿选等非组织活动，为搞攀附输送巨额利益”便有了进一步的认识。

替他收钱的厅官同一天被公诉

检方通报提到，李文科曾经通过戴炜收钱。



戴炜，长期在铁岭工作，2003年10月任铁岭市委副秘书长、办公室主任，后升为市委秘书长。2008年4月任铁岭市委常委、市委秘书长。2011年4月至2015年4月任铁岭市常务副市长。之后转任葫芦岛市市长。

在李文科一审的同一天，政知圈（微信ID：wepolitics）从最高检方面获悉，戴炜（正厅级）因涉嫌受贿罪、行贿罪，经辽宁省检察院指定管辖，由辽阳市检察院向辽阳市中院提起公诉。



起诉书指控：

被告人戴炜在担任铁岭市常务副市长、葫芦岛市市长等职务期间，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受他人巨额财物； 为谋取职务晋升，给予国家工作人员财物，依法应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。

戴炜落马比李文科早四个月，在他的双开通报中也有熟悉的字眼：

在民主推荐中搞拉票贿选

向领导干部赠送礼品

利用职权或职务上的影响在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并索取或收受财物

被PK掉的副省长也落了马

有一个巧合。



据上述指控，我们不难看出李文科也曾为了当副省长向官员送钱。但其实他并未当过辽宁的副省长。

在2013年1月30日辽宁省第十二届人大第一次会议上，选举产生的辽宁新一届的省级政府班子，“一正八副”，其中，包括刘强。

刘强是辽宁第七虎（前6人是陈铁新、王珉、王阳、苏宏章、郑玉焯、李文科），与李文科在2017年同年落马，还是十九大后在任上落马的“第一虎”。

2002年3月，38岁的刘强跻身抚顺市委常委，后任抚顺代市长、市长。2008年2月至2013年1月，他担任抚顺市委书记。2013年1月30日，时年49岁的刘强当选辽宁副省长。

辽宁落马老虎中，除了刘强外，辽宁省政法委原书记苏宏章也曾在抚顺工作。

而苏宏章，还曾被媒体曝出在2011年“入常”时PK掉了刘强。

据财新网此前透露，苏宏章入选时，辽宁官场很多人都知道苏宏章把当时组织上考察推荐的时任抚顺市委书记刘强给差额掉了。辽宁当地一位人士称：“当时很多人收到短信——苏上刘下”。

刘强在今年2月被双开，通报称其“为提任副省级领导干部，利用职权搞有组织的拉票贿选活动”。

为升官送钱最多的一人

随着官方的报道，辽宁贿选案的信息也更多的被披露了出来，目前王珉、王阳、苏宏章和郑玉焯已经被宣判，其中王珉因受贿罪、贪污罪、玩忽职守罪被判处无期徒刑。



对比来看，李文科为了升为副省级，送的钱超过了上述几人：

他为获得推荐为辽宁省副省长、辽宁省人大常委会副主任人选，先后给予55名辽宁省厅级以上干部人民币、美元、购物卡等，共计折合人民币186万余元。

责任编辑：张义凌