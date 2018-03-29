继省委书记和政法委书记后 再有河南常委进京履职

原标题：再有河南省委常委进京履职

据国资委官网“委领导”栏目信息显示，此前担任中央国家机关工委副书记、纪工委书记的陈超英已任中央纪委驻国务院国资委纪检组组长、党委委员；此前担任河南省委常委、省政府常务副省长、党组副书记兼河南行政学院院长的翁杰明已任国资委副主任、党委委员。两人分别位列委领导班子第3和第6位。

此外，原任国资委副主任、党委委员的王文斌，已不在国资委领导班子之列。



根据日前公布的国务院机构改革方案，国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署，不再设立国有重点大型企业监事会。



据公开资料，陈超英生于1958年11月，河北蠡县人。他曾在比利时布鲁塞尔自由大学计算机科学系留学两年，获硕士研究生学位。1988年至2002年，他一直在位于天津的中国船舶工业总公司第七研究院工作，曾任第七O七研究所所长。

1999年10月，他出任天津市科委主任，后兼任科技工委书记，2002年跻身天津市委常委，次年任天津市委常委、教育卫生工委书记、科技工委书记。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此后，陈超英历经3次跨省履职。

2009年5月，陈超英调任辽宁，任副省长，2012年底转任辽宁省委常委、秘书长；2014年8月，他调任河北任省委常委、省纪委书记；2016年12月，他再次跨省任职，出任中央国家机关工委副书记、纪工委书记，并于2017年10月任中央纪委常委。

翁杰明出生于1963年5月，上海市人，1983年8月参加工作，中共党员，研究生学历，毕业于中国社会科学院新闻业务与行政管理专业并获硕士学位；1999年获河北大学中文系文学博士学位，研究员。

翁杰明长期在重庆市任职，2007年跻身市委常委，曾任重庆市委常委、秘书长兼市直机关工委书记，重庆市委常委、市政府常务副市长、党组副书记兼重庆行政学院院长。

2016年9月，他跨省赴河南工作，后任省委常委、省政府常务副省长、党组副书记，直至此番履新。

“政事儿News”注意到，翁杰明是近日河南第三名外调的省委常委。

此前，原任河南省委书记谢伏瞻，已调任中国社科院院长、党组书记；原任河南省委常委、政法委书记许甘露，已调任任公安部副部长、国家移民管理局局长。

陈超英简历

陈超英，男，汉族，1958年11月生，蠡县人，1991年11月入党，1975年11月参加工作，比利时布鲁塞尔自由大学计算机科学系毕业，研究生学历，工学硕士学位，研究员。

1975.11——1978.01河北省徐水县城关公社城内大队知青

1978.01——1982.01哈尔滨工业大学电气工程系电器专业学习

1982.01——1986.09中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所七室技术干部

1986.09——1988.11比利时布鲁塞尔自由大学计算机科学系硕士研究生

1988.11——1993.03中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所一室专业组组长、主任助理、高级工程师

1993.03——1995.03中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所十室副主任

1995.03——1995.12中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所副总工程师兼十室副主任

1995.12——1998.09中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所副所长

1998.09——1999.10中国船舶工业总公司第七研究院第七○七研究所所长

1999.10——2000.08天津市科委主任，中国船舶重工集团公司第七研究院第七○七研究所所长

2000.08——2002.04天津市委科技工委书记、市科委主任，中国船舶重工集团公司第七研究院第七○七研究所所长

2002.04——2002.12天津市委科技工委书记、市科委主任

2002.12——2003.02天津市委常委、科技工委书记、市科委主任

2003.02——2009.05天津市委常委、教育卫生工委书记、科技工委书记（其间：2006.09——2007.01中央党校省部级干部进修班学习）

2009.05——2012.12辽宁省副省长

2012.12——2014.08辽宁省委常委、秘书长、办公厅主任

2014.08——2017.01河北省委常委、省纪委书记

2017.01——2017.10中央国家机关工委副书记、纪工委书记

2018.03—中央纪委驻国务院国资委纪检组组长，国务院国资委党委委员

中共第十九届中央纪委委员、常委，国家监察委员会委员。

翁杰明简历

翁杰明，男，1963年5月生，汉族，上海市人，研究生学历，文学博士，研究员，1986年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。

1979.09—1983.08福建师范大学中文系汉语言文学专业学习

1983.08—1985.08福建省福州市二十一中学教师

1985.09—1987.07中国社会科学院研究生院新闻系新闻业务与行政管理专业硕士研究生（1988年获法学硕士学位）

1987.07—1988.11中国社会科学院团委干部

1988.11—1991.06中国社会科学院团委副书记（其间：1990.02—1990.12中国社会科学院驻陕西省商洛地区五市县基层锻炼总领队）

1991.06—1994.10中国社会科学院团委书记、机关党委青年工作处处长、党办宣传处处长、青年社会科学研究中心主任

1994.10—1997.10中国社会科学院研究生院党委副书记兼纪委书记，青年社会科学研究中心主任（其间：1996.05—1997.08挂职任陕西省丹凤县委副书记）

1997.10—1998.09重庆市委宣传部副部长（挂职）

1998.09—2002.12重庆市委宣传部副部长、市精神文明建设委员会办公室主任

（1996.09—1999.07河北大学中文系中国古代文学专业在职研究生学习，获文学博士学位）

2002.12—2004.05重庆市万盛区委书记

2004.05—2007.05重庆市沙坪坝区委书记

（2001.06—2004.08中国社会科学院数量与技术经济研究所工商管理博士后）

2007.05—2007.06重庆市委常委、沙坪坝区委书记

2007.06—2007.07重庆市委常委、统战部部长、沙坪坝区委书记

2007.07—2010.06重庆市委常委、统战部部长，重庆社会主义学院院长（兼）

2010.06—2011.12重庆市委常委、两江新区党工委书记、管委会主任

2011.12—2013.05重庆市委常委、秘书长、市直机关工委书记（兼）

2013.05—2016.09重庆市委常委，市政府常务副市长、党组副书记，重庆行政学院院长（兼）

2016.09—2016.10河南省委常委，省政府副省长人选

2016.10—2016.11河南省委常委，省政府副省长人选、党组副书记

2016.11—2017.01河南省委常委，省政府常务副省长、党组副书记

2017.01—2018.03河南省委常委，省政府常务副省长、党组副书记，兼河南行政学院院长

2018.03—国务院国资委副主任、党委委员

党的十九大代表，十三届全国人大代表。

责任编辑：张义凌