女正厅申请提前退休 哪些情况可以提前退休？

原标题：女正厅申请提前退休，事儿大吗？

撰文 | 高语阳

《重庆日报》28日二版的一条新闻这两天引起关注。

据报道，3月27日政协重庆市第五届委员会常委会第二次会议上通过：“因本人申请提前退休，盛娅农同志不再担任重庆市政协副秘书长职务”。

“提前退休”不算新鲜事儿了，但每次都能引起关注的目光。那么，都有哪些人曾提出提前退休？哪些情况可以提前退休？

又一位申请提前退休的女正厅

盛娅农是重庆本地人，长期在重庆工作。



她至少在2009年被明确为正厅局长级干部，曾任重庆市大渡口区区委书记，原重庆市卫生和计划生育委员会党委书记、副主任（正厅局长级）等职。去年6月起，离开市直机构，进入重庆市政协，出任副秘书长。重庆市政协官网历届秘书长、副秘书长一页上，在第四届副秘书长名单中，5位副秘书长，盛娅农的名字在中间第3个。

与盛娅农类似，去年5月，西藏一位女正厅级干部也申请提前退休。当时，西藏山南市人大召开干部大会宣布：党宗莲因健康原因提前退休，不再担任山南市人大常委会主任。

党宗莲2016年5月出任山南市人大常委会主任，当时担任该职务仅一年。细心的读者肯定注意到，党宗莲申请提前退休，讲明了是“因健康原因”。

她们提前退休符合规定吗？

关于提前退休，《公务员法》中有明确规定。

《公务员法》第八十八条规定：



公务员符合下列条件之一的，本人自愿提出申请，经任免机关批准，可以提前退休：

（一）工作年限满三十年的；

（二）距国家规定的退休年龄不足五年，且工作年限满二十年的；

（三）符合国家规定的可以提前退休的其他情形的。

先看第一条，盛娅农的公开简历中，工作时间自1986年7月开始，距今已31年。党宗莲的工作时间更早，她于1984年3月开始工作，至提出退休申请时已超30年。

按照规定，符合前述三条之一即可，盛娅农、党宗莲则符合至少两条。

按照现行我国法定退休年龄，干部男年满六十周岁，女年满五十五周岁退休。盛娅农1965年5月出生，今年将满53岁。党宗莲1963年4月出生，申请提前退休时刚54岁。都距国家规定的退休年龄不足五年，工作年限满二十年更不用说了。

“因健康原因申请提前退休”

健康原因是官员申请提前退休的公开原因之一。



此前，南方都市报曾梳理指出，官员发现健康问题之后，有四种路径：第一种是辞去一定职务，保留原有部分职务；第二种就是职务调整，一般是退居二线；第三种就是辞去公职提前退休；第四种是离开体制另谋出路。

除了党宗莲，更早一些的，如四川省绵阳市原副市长赵琪，他因身体原因提前一年辞职退休。

其他三种路径，这些年也有一些公众熟知的案例。

第一种，比如辽宁省高级人民法院原院长、党组书记缪蒂生，宁夏自治区人大常委会原副主任、党组成员何学清，都曾因为健康问题请辞。2014年5月，云南省人大常委会原副主任孔垂柱因健康原因请辞，2个月后去世。

第二种，比如，现任十三届全国政协提案委员会副主任蒋定之。2015年1月，海南省原省长蒋定之突然宣布辞职并调回江苏老家，出任江苏省人大常委会党组书记（正部级）。时任海南省委书记罗保铭透露，蒋定之在海南工作后期，“克服了健康问题，继续兢兢业业地坚持工作。”两个月后，蒋定之对媒体透露，自己“耳朵不好”。

提前退休，也不都是主动申请

注意，前面公务员法的规定提到，提前退休是“本人自愿提出申请，经任免机关批准”，不过，并非所有的提前退休，都是本人主动申请的。

举个最近的例子，中央纪委国家监委网站客户端29日发布消息，吉林省环保厅原厅长石国祥等三人被开除党籍。其中，石国祥的通报就提到“提前退休”四个字。

因对抗组织审查、不按规定报告个人有关事项、违规收受礼品礼金、违规经商办企业、在分配和购买住房过程中侵犯国家利益、向私营企业主借款并接受免费房屋装修、以借为名长期占用企业的住房和车位等违纪事实，石国祥被“开除党籍、行政撤职处分，降为科员，办理提前退休手续”。

石国祥生于1961年3月，按照60岁的退休年龄，本来还可以工作3年。在他之前，因违纪被问责而被提前退休的还有很多。

比如，民政部原党组成员、副部长窦玉沛因严重失职失责被问责，被给予党内严重警告处分，提前退休。按照副部级60岁退休的惯例，1957年9月出生的他，本该是2017年9月退休，因违纪他被提前7个月退休。

类似的还有重庆市政府原副市长、市公安局原党组书记、局长何挺严重违纪被开除党籍并降为副处级非领导职务，办理提前退休手续。1962年2月出生的何挺，被提前退休四年多。

多说一句，个人有考虑申请提前退休没问题，但希望通过提前退休逃避问题并不现实。比如云南省德宏州政协原副主席刘新光，他在2017年3月提前退休，今年2月被开除党籍。

责任编辑：张义凌