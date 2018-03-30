新京报：特朗普有何底气宣布竞选连任

原标题：特朗普有何底气宣布竞选连任

特朗普上台后颁布的一系列政策及年初国情咨文提及的政策，实质上呼应了2016年大选期间美国社会弥漫的民粹主义思潮，显示特朗普及其团队仍将在全球化浪潮中“被遗忘的美国人”作为其努力拉拢的对象。

文 |张志新

近日，美国总统特朗普开始积极布局其连任竞选，先是任命2020年连任竞选团队经理，后又宣布自己的新口号为“让美国继续伟大！”（Keep America Great！），开始了连任竞选之旅。

鉴于仅四成的民意支持率，以及一系列争议性政策出台和混乱的执政，特朗普为何有底气这么早宣布竞选连任？实际上，就任一年多来，特朗普的施政目标始终非常明确，就是履行承诺、实现连任。

在首年执政中，虽然特朗普并未取得多少重大立法成就，但仍坚持不懈地想要废除并取代奥巴马医改法，要求国会为修建美墨“边境墙”拨款，重谈“北美自由贸易协定”（NAFTA）等。

在今年1月底国情咨文演讲中，特朗普再列出2018年施政重点，包括价值1.5万亿美元的基础设施建设项目、限制外来移民的移民改革，以及“重建美国实力和地位”等政策。

上述政策实质上呼应了2016年大选期间美国社会弥漫的民粹主义思潮，显示特朗普及其团队仍将在全球化浪潮中“被遗忘的美国人”作为其努力拉拢的对象。无论是经济民族主义色彩浓重的贸易政策，还是极具孤立主义意味的“美国优先”原则，都在一定程度上迎合了美国白人中下层选民的政策诉求，使这些人成为特朗普的“铁杆支持者”。执政一年多来，始终有三成美国保守派选民对特朗普不离不弃，这也成为特朗普竞选连任的选民基础。

与此同时，特朗普正在成功整合共和党，从而使传统建制派不得不依附在总统周围，以确保自身的利益。一方面，共和党建制派虽然反对特朗普部分争议性政策，但是在许多政策上他们也没有更好的选择。

在国会两党极端对立的情况下，共和党内多数人不得不选择与特朗普站在一起，同仇敌忾对付民主党。换言之，虽然理念不同，但是共同的敌人迫使他们团结一致。

另一方面，也是最重要的因素就是美国经济形势乐观。不管是不是源于特朗普上台后的减少政府管制、释放市场活力，乃至税改法案等政策的支撑，民众都可能将对经济的乐观预期归功于特朗普及其政策。而这也是特朗普执政一年之际，始终在大力宣扬的政绩。

当然，特朗普争取竞选连任也并非十拿九稳。一方面，“通俄门”调查迟迟不出结果，始终让人怀疑这把“达摩克利斯之剑”是否还有可能最终落下来。即便到目前为止还没有特朗普及其团队成员“通俄”的直接证据，特朗普是不是还可能因“妨碍司法”被弹劾？

另一方面，近期美国媒体不断爆出特朗普竞选前的“婚外情”，若干正在进行的相关诉讼也让特朗普颜面扫地，并让美国民众对他们所能接受的总统道德底线一降再降。上述因素都可能拖累特朗普竞选连任的选情。

总之，运气好的话，他或许也能躲过“通俄门”调查的追杀。无论如何，他现在的选举条件要远好于2016年。

□张志新（中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员）

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