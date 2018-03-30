新京报:“摔狗事件”双方被拘 “以恶制恶”不妥

原标题：“摔狗事件”双方被拘，“以恶制恶”也不妥

第三只眼

吴某某是“摔狗事件”中的受害者，但她也是后续的人肉风波中的加害者。

“疑因索酬不成摔死小狗”事件，近日有了新进展。据新华社报道，成都市公安局龙泉驿区分局经缜密调查后，对违法人员进行了如下处理：

捡狗一方的当事女子何某某，因利用网络发送威胁、恐吓信息威胁他人人身安全，被行政拘留7日；狗主人吴某某等4人因利用网络散布他人个人私密信息，被行政拘留7日。

当初“摔狗”事件引发热议，如今扮演不同“角色”的5个人，都以同一个法条被处以7日拘留，颇具戏剧性。

在该事件中，摔狗者何某某被拘，合乎不少人的预期。而狗主人吴某某被拘，则在网上引发部分人的同情，认为她是“受害者”。

没错，吴某某是“摔狗事件”中的受害者，但她不是后续的人肉风波中的受害者，而是加害者。在事件的后续进展中，被网络人肉、电话骚扰、花圈堵门的何某某，同样是受害者。

毋庸置疑，何某某是“摔狗事件”的始作俑者，作为狗主人的吴某某对其摔狗行为，完全可以依法追究，何某某也该受到法律惩处，付出应有的代价，包括民事上承担柯基犬致死后不菲赔偿费用。

但从新闻看，个人隐私被扒、生活严重受影响等后果，已经远远超过了她本该承担的责任——她成了一个没有秘密的人，她的住址电话尽人皆知，门口曾摆满花圈，甚至和老公被迫离婚。

吴某某始为受害者，后成加害者，还连累了三名“帮助”她的网友，最终因此受到处理，不冤。

这也是种警示：网络维权没问题，但就算是出于无奈，也该“依法”。一旦超越了法律的底线，发展成为泄露隐私、网络人肉，那就成了以恶制恶，纵然动机可取，行为也已逾越了合法边界，须承担相应的法律后果。

事实证明，很多披着正义面纱的“人肉”或“以恶制恶”，同样是一种恶。它会将本可借助法律手段实现的正当维权，变成另一种为恶。如今的处理结果，就是对这类伪正义论调的有力回应：互联网不是法外之地，网络空间的一言一行须恪守法律规定，随意曝人隐私或发动人肉绝不可取。

无论如何，“以法制恶”才是正途。

□刘昌松（北京慕公律师事务所律师）

责任编辑：张岩