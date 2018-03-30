人民日报海外版：美国须收起贸易保护“大棒”

原标题：美国须收起贸易保护“大棒”（锐财经）

近期，有关“中美贸易战”的话题引起了国内外媒体的高度关注。在3月29日商务部召开的例行新闻发布会上，谈及如何解决中美贸易争端，商务部新闻发言人高峰指出，解铃仍须系铃人，美方必须停止其错误做法，收起其单边主义、贸易保护主义的“大棒”，通过双方平等、互利的磋商，才能找到合作共赢的解决办法。同时，中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则我们将奉陪到底。

美公然挑战多边贸易规则

“美方依据‘301调查’对中国加征关税，是公然违反其世贸组织国际义务。”高峰说，根据《1994年关税与贸易总协定》（GATT1994）第一条规定，美方给予中方的关税待遇不能低于给予其他世贸组织成员的待遇。第二条规定，美方给予中方的关税待遇不能高于其减让表中的约束水平。美方的做法，既违反GATT1994第二条项下美方的关税减让承诺，也违反第一条项下的最惠国待遇义务。这是对多边贸易规则的公然挑战。

谈及美方举措对中国的影响，高峰首先列举了一组数字：2017年中国的对外贸易货物贸易总额超过了4.1万亿美元，其中对美货物进出口超过5800亿美元，占到我国对外贸易总额的14.1%；中国的对外非金融类直接投资1200亿美元，其中对美投资78亿美元，占到总额的6.5%。高峰强调，“中方有底气、有信心应对任何贸易投资保护主义的做法。”

“问题的关键是，美方的行径开启了非常恶劣的先例，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。”高峰说，美方的恶劣行径，还可能会引发贸易保护主义的连锁反应，使本已复苏的全球经济再次蒙上阴影。同时，美方的征税举措还会使美国国内的原材料和消费品的价格上涨，影响美国的制造业和消费者，最终伤害的是美国人民的福祉。我们也注意到，美国部分业界和民众也表达了反对美方举措的呼声。

中国全面履行了入世承诺

针对“中国市场开放程度不及预期，未切实履行加入世贸组织降低关税的承诺，才会导致美国对华发动‘贸易战’”这一观点，高峰指出，这种说法完全不符合事实。中国加入世贸组织以来，认真、全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。

商务部介绍，在履行世贸组织降低关税承诺方面，中国关税总水平已由加入时的15.3%降至9.8%，实现了对世贸组织所有成员的承诺，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。如果考虑到贸易结构的因素，中国实际的贸易加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达成员，美国贸易加权的实际进口关税税率是2.4%，欧盟是3%，澳大利亚是4%。

“除了履行加入承诺以外，中方还根据《信息技术协定》扩围谈判的结果，进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。”高峰表示，为进一步开放市场，近年来，中方还主动降低了部分商品的进口关税。李克强总理在此次全国两会记者会上也强调，中国将进一步扩大开放，以更开放的姿态进一步降低进口商品的总体税率水平。

高峰强调，美国在对华经贸问题上采取的一系列举措，是典型的贸易保护主义，是冷战思维、零和意识在作祟，不要拿中国当借口。中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部的压力而改变自身的航向。希望美方不要一意孤行，应重新回到中美两国合作共赢的正确轨道上来。

谈判是有原则的且平等的

日前，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

高峰介绍，中方针对美方对进口钢铁和铝产品采取的232措施，公布了中止减让产品的清单，公众评论期到3月31日截止，评论期结束以后，我们会根据收集到的有关评论意见，及时进行评估，适时发布正式实施的时间。

对于“中美贸易摩擦是否会升级”的问题，高峰指出，中方的立场已经非常明确，我们不希望打贸易战，中国正积极发展全球伙伴关系，努力扩大同世界各国的利益交汇点，构建合作共赢的新型国际关系；但是，我们绝不害怕打贸易战，我们反对把自己的意志强加于人，反对以强凌弱，绝不会放弃自己的正当权益，会采取一切必要措施，坚决捍卫自身的合法权益。我们奉劝美方，不要采取任何损害两国经贸关系的措施，否则只会搬起石头砸自己的脚。

同时，对于“中美正在就避免贸易战展开谈判”的报道，高峰表示，中方谈判磋商的大门始终是敞开的。但他强调，“谈判是有原则的。首先必须放弃单边主义、贸易保护主义的做法。谈判必须是平等的，中方不会接受在单方胁迫下展开的任何磋商。谈判也应该是建设性的、平衡的，需要双方共同努力。”

责任编辑：张岩