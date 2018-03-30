中青报评白银案宣判:少杀慎杀原则与死刑并不矛盾

原标题：“白银杀人案”凶手被判死刑！“少杀慎杀”与死刑并不矛盾 | 内参快评
3月30日上午10时，著名的“白银杀人案”在甘肃省中级人民法院一审宣判。被告人高承勇被控犯有抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体等罪行，当庭承认犯罪事实，数罪并罚，被判处死刑。
法庭宣判之后，被告人高承勇当庭表示服从判决，不提起上诉，这意味着他将直面死亡的惩罚。以死刑的形式让高承勇为自己犯下的罪孽谢罪，既是这起跨越28年的“世纪大案”的最后结局，也是对死者家属的告慰。
自从2007年，最高法颁布了《关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》时起，“严格控制死刑”就成为了我国司法实践的重要原则，总体而言，各级司法机关都是本着“少杀慎杀”的态度处理死刑问题的。从司法正义的角度看来，“少杀慎杀”无疑更加符合社会文明的进步方向，也体现了注重比例原则，防范冤假错案的现代法治精神。
“少杀慎杀”的核心要义，是将死刑的适用范围收窄，使死刑成为仅针对极少数罪行极其严重的犯罪分子的特殊刑法，加强其针对性，防止死刑的滥用。面对高承勇这样丧心病狂的连环杀人犯，死刑这道司法惩戒的“最后防线”必须起到应有的作用，如此才能维护法律的权威与尊严。
在适用死刑的问题上，法律应该做到的是宽严相济，而不能矫枉过正。对于“可杀可不杀”的犯罪分子，我们当然主张“坚决不杀”，但是，“少杀慎杀”不是“一律不杀”，对于特别恶劣的刑事犯罪，依照刑法的相关规定，死刑应该是必要的惩罚方式，符合罪责相当的法律原则。
根据检方指控，1988年5月至2002年2月间，高承勇在甘肃省白银市、内蒙古自治区包头市采取尾随女性、入室作案等方式，实施故意杀人、强奸、抢劫及侮辱尸体犯罪，共致11名女性被害人死亡。年龄最小者仅8岁。高承勇的所作所为，从法律的角度看，足以对其判处死刑，更不要说其中还有大量从重处罚的恶劣行为；而从道德的角度看，他的行为更是突破了社会伦理的最低底线。在这种情况下，甘肃省中级人民法院对其判处死刑，可谓是众望所归，既合法，也合理。
在“严格控制死刑”的司法指导观念之下，我们有理由相信，法官在做出这一判决之前一定经过了深思熟虑。若非必须，决不至于做出极刑的裁决。其实，高承勇对自己的罪行恐怕也早有清晰的认识，因此才会做出接受死刑不上诉的罕见决定。
当然，最终高承勇是否会接受死刑，依然是未定之数，高承勇当庭提出不上诉，不代表他无权在之后选择上诉，就算终审定谳，最高法也还要对这起案件进行死刑复核。在一系列相关司法程序走完之前，谁也不能对此案妄下定论，这是对法治精神最基本的尊重。与此同时，我们也应当明确，支持对此案做出死刑判决，绝不是基于“围观杀头”的嗜血看客心态，而是本着对司法正义的向往，希望法律能够做出公正的判决，这一点十分重要。
作者 / 杨鑫宇
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