北京青年报：以5000年文明理解40年改革

原标题：以5000年文明理解40年改革

李拯

许多年以后，当人们回望人类的21世纪，最值得记取的历史事件是什么？进入新千年，人们见证了太多重大历史事件。纽约双子星座轰然倒塌，美国开启了全球反恐战争；雷曼兄弟意外陨落，一场持续近10年的金融危机席卷全球；贸易保护、民粹主义、难民危机、恐怖袭击等沉渣泛起。与此同时，大数据、物联网、人工智能等信息技术的突破，预示着一个全新的未来。这些事件都具有巨大的影响力，但就对人类历史的长远影响来看，这些重大事件与中国崛起还不在一个层次上。

作出这一概括的不是中国人，而是西方的主流媒体。过去，很多发展中国家都是“眼睛向西”，希望从西方发达国家的发展历程中寻找摆脱贫困、走向现代文明的钥匙。现在，不仅是发展中国家，很多发达国家也纷纷把目光转向东方，希望能从中国的改革实践中提炼出具有借鉴意义的改革艺术、制度模式和治理经验。正是在这样的背景下，与改革40年的经济奇迹同样受到瞩目的，是对中国改革的普遍性思考。

当我们谈论中国经济改革，我们究竟在谈论什么？比较优势战略，市场导向改革，中国特色产权界定，发展主义政府引领……各种经济理论应运而生，都想破解中国改革成功的密码，并基于中国的改革实践提炼出具有普遍性价值的理论框架和制度模式。这不仅会丰富人类的知识版图，更会直接对发展中国家实现现代化提供有别于西方的“另一种可能性”，在知识和发展两个层面有益于人类的总体进步。

寻找中国经济改革的成功密码，需要找到中国改革的独特性，找到中国独有而其他国家所无的特质，这就是中国几千年来薪火相传、未曾断代的文化。那些收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字，它们所体现的思维方式、哲学观念和想象世界的方式，并没有埋进时间的故纸堆，而是具有旺盛的生命力，依然影响着今天的中国人看待我们这个光怪陆离的现代世界。

美国前国务卿基辛格敏锐地洞察到数千年历史传统对中国的影响：“中国是独一无二的，没有哪个国家享有如此悠久的连绵不断的文明，抑或与其古老的战略和政治韬略的历史及传统如此一脉相承。”因此，在探讨中国经济奇迹时，就不能忽视文化对于中国改革成功的重要意义。今天，中国日益走近世界舞台的中央，一个文明古国正在重拾昔日荣光。讲好中国的改革故事，应该摒弃西方中心观，走出“被表达”“被代言”的困境，努力“以中国为方法”理解中国改革，以5000年文明理解40年改革，在中国发现历史，在中国看见智慧，在中国遇见未来。

40年与5000年，这是传统与现代的相遇，也是历史向未来的延伸。与俄罗斯、波兰等转轨国家比较就可以发现，中国的渐进改革带来了一种混合的经济形态：既有有效的市场，也有强大的政府；既有公有制经济，也有非公有制经济；既有充当发展“助推器”的城市，也有充当发展“稳定器”的农村……曾被视为相互矛盾的对立元素在中国的改革中不仅并存共处，而且戏剧性地发挥着互补的作用，这可以说是中国古老的中庸哲学的当代运用。

中国改革走过40年，现在确实到了总结中国的改革哲学的时候了。中国传统文化对改革的影响，绝不只是锻造了中国人勤劳、节俭、务实等性格特点，更重要的是在传统文化中沉淀形成的包容性思维方式和哲学观念，影响着人们对待不同改革方法的认知方式，并最终形成了中国改革不走极端、兼收并蓄的混合形态。显然，贯穿于改革过程的“包容型智慧”，在中国历史上有着源远流长的谱系，它最早的表述就是孔子总结提炼的“中庸”。

对待不同的经济学说以及由此派生出的改革方案，中国都是以学习的态度汲取其合理成分，又以批判的眼光扬弃其不足之处，并最终混合应用于改革实践，形成了各种元素相互抵消缺点而又彼此激荡优势的“混合优势”或者说“叠加优势”。换句话说，中国的经济奇迹不只是后发优势、大国优势，也不仅是规模优势、人口优势，很难归因于哪一个简单的方面，而是一种综合优势、混合优势和叠加优势。这就是贯穿于中国改革的“包容型智慧”，这些哲学观念应用于现代中国，却有着几千年的文化传承。理解中国当代的发展，需要到几千年深根固本的历史中寻找解释。

时间变成历史，中国内涵天下。拙著《中国的改革哲学》（中信出版社2018年4月第1版）的使命，就是要寻找引领中国取得改革成功的思维方式和哲学观念，展示出中庸哲学与“包容型智慧”如何运用于中国改革40年的进程，并由此尝试“以中国为方法”理解中国改革，用基于中国的话语来解释中国的经济改革。中国的经济奇迹无论有多少种经济解释，基于文化的解释必将占有一席之地。这是几千年历史在当代的延伸，也是这40年对于5000年的回响。

（作者为《人民日报》评论员）

责任编辑：张岩