原标题：媒体：疫苗事件的“亡羊”与“补牢”

近日，长春长生企业一个批次的狂犬疫苗数据造假和长春长生、武汉生物2个批次的百白破疫苗不合格事件，引发了舆论的轩然大波。接种疫苗的绝大部分是小孩子，特别是百白破疫苗的接种对象是几个月大的孩子，我们都爱自己的孩子，违规生产疫苗行为性质恶劣、令人触目惊心，家长的担忧、民意的愤怒是完全可以理解的，有人甚至指出，疫苗造假，与杀人无异！“亡羊”须知“补牢”，在民怨沸腾、万民共愤的同时，特别应当高度警惕民意裹挟下谣言满天飞造成的二次伤害，更应当以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善疫苗管理体制、坚决守住安全底线，杜绝类似事件的再次上演，切实保障人民群众的身体健康。

我国是全世界最大的疫苗生产国和使用国，绝大部分疫苗非常安全，目前国内疫苗的研制生产、安全监管也已达到了历史最高水平，国产疫苗药效完全可与进口疫苗媲美，但价格却只有进口疫苗的一半。从专家的一些解读看，长春长生企业狂犬疫苗数据作假，其实是生产工艺发生重大变更而没有按规定申报获批，且这个批次的疫苗还没有上市，不会对公众健康造成实质性伤害；百白破疫苗的主要问题是效价指标不合格，带来的后果是可能影响免疫保护效果，但对人体没有危害。尽管进口疫苗不合格问题也曾有发生，比如2017年底，国际著名的疫苗大拿巴斯德公司的明星产品五联疫苗，就连续出现多批不合格。但如论如何，这次疫苗事件冲击了道德底线，也暴露出了监管上的一些缺陷和不足，事实上给国产疫苗的声誉造成了严重负面影响，必须坚决严肃查处、引以为戒。

首先，有关部门应当积极回应群众关切，拨开迷雾、以正视听、稳定人心。就本次事件而言，有关方面的应急处置，还有需要进一步完善的地方。对于问题疫苗流向何处、注射问题疫苗是否会对孩子的身体产生不利的影响、对已注射了假疫苗的孩子是否还需要补种等问题，虽然一些专家已经做了一些解读，但有关政府部门应该及时实事求是地具体回应，发出权威声音，以尽快消除疑虑。

其次，监管单位应当一查到底、“严罚重管”，让不法企业声誉扫地、让不法商贩倾家荡产。疫苗事关生命健康，质量安全容不得半点瑕疵，如果处罚只是“雨过地皮湿”，就形不成教训、也构不成震慑。对非法的生产经营行为，要坚决“重拳治乱”，对不法企业要坚决纳入“黑名单”，终身禁入；对不法商贩，在严肃追究法律责任的同时，对违法所得一律追缴；对相关责任人，依法严肃问责、从严处理。只有“严罚重管”，才能形成有力震慑，使得相关企业不敢再去触碰“红线”。

再次，相关企业应当始终视疫苗安全为生命，守住起码的道德底线，不能赚带着血的黑心钱。无论是生产企业还是流通企业，都必须始终认识到自己所生产和销售的疫苗安全直接关联着企业的生死存亡，视疫苗安全为企业的生命，不断完善内控机制，以更严格的生产标准、更严厉的常态监管规范行业发展，保住公众对疫苗的信任。

责任编辑：张岩