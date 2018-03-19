清华大学校长邱勇谈大学的定力:这些必须牢牢坚守

原标题： 清华大学校长邱勇谈大学的定力

撰文 | 李泽伟 编辑 | 邹春霞 摄影 | 崔峻

今年的政府工作报告中提到，要以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快“双一流”建设。两会期间，全国人大代表、清华大学校长邱勇就“双一流”建设、高校改革、育人等接受政知见（微信ID：bqzhengzhiju）专访。

育人是大学必须牢牢坚守的初心

政知见：您经常提到大学要把育人作为根本，不忘初心。大学现在功能很多，为何对育人如此强调？

邱勇：高等教育现在正面临着重大的变革，大学要在变革中保持定力。大学肩负的使命在不断增多，但育人始终是第一位的，大学的定力就体现在对育人的坚守。我讲过，世间上百年名校无非育人，培养社会需要的高素质人才是大学的根本任务，是大学必须牢牢坚守的初心。

政知见：清华大学的目标是培养什么样的人？

邱勇：清华正在进行综合改革，最终落脚点还是育人。清华大学确立了价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的培养模式，着力培养学生爱国奉献、追求卓越的精神，坚持“又红又专、全面发展”的培养特色。育人是清华最根本的使命。改革开放40年来，特别是十八大以来，清华大学努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

政知见：去年清华大学给考生魏祥的回信《人生实苦，但请你足够相信》刷屏网络，清华为何能写出这样的回信？

邱勇：魏祥是一位非常优秀的同学，在他的身上我们看到了自强不息的精神。培养好每个学生，为学生的成长提供最好的条件是清华的责任。教育关系国家的未来，教育也给每个人提供了希望，清华大学有担负责任的勇气，也有履行承诺的决心。在上个世纪90年代，清华大学就承诺决不让一个勤奋好学的学生因为家庭经济困难而辍学。目前，学校设立了200多项助学金，对家庭经济困难学生的资助实现了全覆盖。

政知见：您在不同场合多次提到改革，清华大学正在推行人事制度、教育教学、科研体制机制等多方面的改革，你认为改革的迫切性是什么？

邱勇：在经济全球化背景下，高等教育在全球范围内的交流合作越来越广泛。对于国家，改革开放是发展的必由之路；对于大学，改革是提升高等教育整体质量的必由之路。我们认识到，中国的大学发展到现在，取得了很大成绩，但想要再上一个台阶，必须靠改革。

清华大学改革任务完成过半

政知见：清华大学的改革进展如何？

邱勇：清华大学于2014年启动综合改革，把人事制度改革作为突破口，率先迈出学校综合改革中最困难也最关键的一步。

目前，清华大学综合改革时间过半，完成任务过半，可以说改革成效已初步显现，比如师资队伍水平不断提升，越来越多的教师更加重视教书育人，吸引了更多的青年才俊来到清华。

改革的显著成效需要较长时间才能完整体现，我们有信心在国家不断改革发展的大环境中，发扬“钉钉子”的精神，努力提升学校办学质量，把握住中国高等教育改革发展的战略机遇。

政知见：您引用过美国总统威尔逊的话，“一所大学能在国家的历史上占有一席之地，不是因为其学识，而是因为其服务精神，学校必须成为国家的学校。”清华等高校在当下中国的发展中可以起到什么样的作用？

邱勇：在当今中国的历史发展阶段，我们需要进一步强调大学的服务精神。总书记在致清华大学建校105周年贺信中要求清华大学广育祖国和人民需要的各类人才，深度参与创新驱动发展战略实施，努力在创建世界一流大学方面走在前列。

我认为育人是学校服务社会的最重要途径和形式，一所学校的影响力，主要取决于其能否培养出社会需要的各类优秀人才。另外，大学的服务精神还体现在解决国家和社会面临的重大问题上发挥的不可替代的作用。为了更好的服务国家，大学的发展要体现民族特色和国家特色，努力建设真正意义上的中国特色的世界一流大学。

一流大学要树立引领意识

政知见：国家近年来提出建设世界一流大学和一流学科，对这个战略如何评价？在“双一流”建设中，清华计划怎么做？

邱勇：“双一流”建设是提升中国高等教育水平的重大举措。具体到清华大学，建设世界一流大学，就是要贯彻落实党中央的要求，遵循高等教育发展规律，充分发扬学校优良传统，要更加突出大学的引领性，将大学建设为创新高地和文化高地；要更加突出大学的独特性，将独特性融入办学理念、育人模式、治学治校方法之中；要更加突出大学对社会的贡献率，将发展视野拓展到为国家、世界、人类的发展做出大学的贡献。一流大学要树立引领意识。引领是一种追求，更是一种境界。

政知见：您提出在中国现在的发展阶段，大学一定要走出去，如何进行走出去的探索？

邱勇：清华大学制定并实施了全球战略，着力培养具有全球胜任力的创新人才；倡议成立了亚洲大学联盟，这是第一个由中国高校牵头的高级别国际大学联盟；与华盛顿大学、微软公司合作在西雅图创建了全球创新学院，这是中国高校在美国设立的第一个教育科研平台；创办了引起世界广泛关注的苏世民书院，旨在培养了解中国的未来世界的领导者。

清华大学已和140所海外合作院校签署了校级学生交换协议，超过60%的博士生和50%的本科生在学期间有海外访学经历。我们将按照习近平总书记的要求，面向世界、勇于进取，树立自信、保持特色，努力发出中国高等教育的声音。

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责任编辑：霍宇昂