新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

王文涛任黑龙江省委副书记 陆昊不再担任

王文涛任黑龙江省委副书记 陆昊不再担任
2018年03月23日 00:46 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　龙江先锋网3月22日消息，近日，中共中央批准：王文涛同志任黑龙江省委委员、常委、副书记。陆昊同志不再担任黑龙江省委副书记、常委、委员职务。

　　来源：龙江先锋网

　　王文涛 简历

　　王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作。

　　先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

　　1992.06 历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任

　　2002.01 上海市松江区副区长

　　2005.01 云南省昆明市委副书记，代市长、市长

　　2007.06 上海市黄浦区委副书记，代区长、区长

　　2008.02 上海市黄浦区委书记、区长

　　2008.06 上海市黄浦区委书记

　　2011.04 江西省委常委、南昌市委书记

　　2015.03 山东省委常委、济南市委书记

　　2017.03 山东省委副书记、济南市委书记

　　2017.04 山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记

　　十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
2018年全国两会专题
政要二维码
勤政日历

带你阅尽地方政要每日动态

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区