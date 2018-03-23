王文涛任黑龙江省委副书记 陆昊不再担任

龙江先锋网3月22日消息，近日，中共中央批准：王文涛同志任黑龙江省委委员、常委、副书记。陆昊同志不再担任黑龙江省委副书记、常委、委员职务。
来源：龙江先锋网
王文涛 简历
王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作。
先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。
1992.06 历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任
2002.01 上海市松江区副区长
2005.01 云南省昆明市委副书记，代市长、市长
2007.06 上海市黄浦区委副书记，代区长、区长
2008.02 上海市黄浦区委书记、区长
2008.06 上海市黄浦区委书记
2011.04 江西省委常委、南昌市委书记
2015.03 山东省委常委、济南市委书记
2017.03 山东省委副书记、济南市委书记
2017.04 山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记
十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。
（人民网资料 截至2017年10月）
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