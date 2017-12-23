辜振甫遗孀辜严倬云被撤台“妇联会”负责人职务

原标题：辜振甫遗孀辜严倬云被撤销台“妇联会”负责人职务

新华社台北12月23日电（记者赵丹平刘刚）因与台湾当局内政主管部门及“不当党产处理委员会”（“党产会”）协商破裂，台湾海基会前董事长辜振甫遗孀、长期担任“台湾妇女联合会”（“妇联会”）负责人的辜严倬云，22日被撤销职务，当局限期“妇联会”10日内改选。

综合台湾媒体报道，此前“妇联会”就本组织资产处置办法及未来组织运作的监督方式等问题，与当局内政主管部门及“党产会”进行了长达3个月的协商。“妇联会”至22日仍坚持不得对其相关基金会进行公共监督，决定不签“行政契约”。当局当日即宣布撤换辜严倬云和她的副手叶金凤。

台内政主管部门负责人在记者会上称，“妇联会”原答应捐出资产的八成、新台币312亿元做公益，但旗下4个基金会不受任何监督，这有违该部门的处理原则。他声称这不只是钱的问题，重点是组织要能接受公共监督。

妇联会当天发表声明表示，当局罔顾历史背景和时代差异，用2016年通过的法律去审判几十年前成立的组织，并在协商过程中，罔顾“妇联会”愿捐出资产及依法转型的诚意，迳自撤换组织负责人，且以解散组织、认定“附随组织”等处分作为要挟，强迫依期限完成“行政契约”签署，不顺从就撤换负责人，“妇联会”对此深感遗憾。

“妇联会”表示，该组织绝非国民党“附随组织”，也无任何不当党产。当局意图是以“官方指派董事”的方式，来实质掌控未来转型后的“妇联会”。

声明指出，从清晨搜索证人居所，到动用政治力量粗暴撤换民间团体负责人，当局所为实已严重伤害自由民主法治，塑造出全面执政、全面追杀的政治肃杀氛围。这些不正当的程序和意图，对当局所标榜的“转型正义”，是最大的反讽和注脚。

“妇联会”成立于1950年4月。据台湾“中央社”报道，2016年，有民进党籍民意代表指称，“妇联会”自成立以来收取了将近1000亿元（新台币，下同）的“劳军捐”，应作为“不当所得”加以清查。2017年4月，“党产会”初步调查报告指，“妇联会”在1955年至1989年间，共收取约240.3亿元“劳军捐”，若加计通货膨胀及利息，估算现值金额高达3498.14亿元。当局内政主管部门遂要求“妇联会”说明相关疑义。

当局高压之下，“妇联会”同意依据“组织上落实民主转型、资产312亿元捐作公益、会务方面接受公共监督”三原则，与内政主管部门和“党产会”展开行政协商。

“党产会”22日声称，将于12月26日决定是否认定“妇联会”为国民党“附随组织”，最快当天就会祭出行政处分，冻结“妇联会”资产。

对于当局上述举动，岛内学者批评，目前尚无法证明“妇联会”是国民党“附随组织”，当局贸然介入社团人事，明显违法。

台湾实践大学副教授赖岳谦表示，“妇联会”运作正常，其负责人没有违法行为，会员权益也未受损，当局应扮演监督角色，不应该介入影响社团内部运作。

文化大学广告系系主任钮则勋指出，撤换负责人、整顿“妇联会”只是民进党打压国民党整体策略的一环，强硬动作难免造成寒蝉效应。

责任编辑：张岩