台新党主席郁慕明：趁事态变化将布局2018年选战

原标题 台湾新党主席郁慕明：趁事态变化将布局2018年选战

郁慕明 视觉中国 资料图

新党发言人王炳忠等4名台湾新党人士遭当局“非法搜查”一事持续延烧。近日，新党主席郁慕明透露，随着事态变化，新党将全面布局2018年岛内选战。

据台湾中时电子报2017年12月23日报道称，新党主席郁慕明当天透露，党内已召开选务会议，将针对2018年市长及市议员选举进行布局。郁慕明强调，虽然原先规划是以2020年“立委”选举为目标，但随着事态变化，决定趁着此次“搜索案”，先将台北选战当作党内青年军的试金石。

郁慕明称，新党打破建制，要将2018年岛内选举作为试金石，双北（台北市、新北市）之战从市长到市议员要提好提满，也为2020年“立委”选战提前准备。

此外，郁慕明还澄清了事发当时自己仍坚持前往大陆的原因是，意在放手让年轻人自行处理，给青年军磨练的机会。

此前，12月19日，王炳忠等四名新党骨干住所被台“调查局”持搜索票强行搜查，随后人也被带走，直至当日夜间先后被“无保请回”。20日，新党邀请被释放的四人举行记者会，强烈抨击了当局“绿色恐怖”的做法，并表示要坚决反对台独，支持两岸和平统一。

20日当天，被带走四人之一的新党新思维中心主任侯汉廷在陈述民进党当局的政治迫害之后，表达坚定抗争的决心，并宣布决定参选台北市议员选举。王炳忠也表示不排斥继续从政。

22日，上述搜索票法官签名栏被曝出为空白，台当局被质疑“非法搜查”。同一天中午，王炳忠等人到台北地检署控告台北地检署及台“调查局国安站”叶丽卿及相关指挥、执行搜索人员妨害自由、渎职等罪嫌。

日前，香港中评社曾发表题为《王炳忠案催化台湾泛蓝结构变化》的社论，文章写到，此案远比司法层面更强的是政治效应，王炳忠案可能是新党重新崛起的契机。

文章称，1993年成立的新党是标志性的统派政党，但目前并无“立委”席次，全台地方民意机构仅有二席议员在台北市，已是半泡沬，远不及2015年才成军、拥有5席“立委”的“时代力量”。新党现况反映统派在台湾的困境，长期遭到独派与维持现状派夹杀，王炳忠案似为新党从谷底翻扬带来了正面讯息。

责任编辑：张岩