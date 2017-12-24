法媒：中国欲凭机器人成工业强国 今年产量或12万

原标题：法媒称中国欲凭借机器人成工业强国：2017年产量或达12万

参考消息网12月24日报道 法媒称，中国工业机器人化是《中国制造2025》这一宏大计划的核心，北京希望凭借该计划让中国从世界工厂变成工业强国。

据法国《回声报》12月18日报道，在北京南部的京东研发实验室里，铲车自动运行，机械手搬起箱子，提升机伸向货架上的目标货物。中国第二大电商企业京东马不停蹄地投入仓储自动化并尝试用小型机器人和无人机发快递。

9月，京东在上海附近开放了首个完全自动化仓库，让机器和机器人负责管理从卡车卸下的小型货物。11月初，京东物流战略负责人表示，中国电子商务持续增长之际，“我们每年要建数百万平方米面积的仓库，但招聘搬运工和送货员变得特别困难”。

报道称，尽管京东将自动化作为产业工具的一大首要任务，但中国的机器人比例仍然很低，每1万名工人配的工业机器人只有49个。但中国加快速度，刚刚突破标志着工业现代化的一个大关。18日，中国工信部指出，今年工业机器人产量将首次突破10万。中国在今年前十个月中已经突破了这一大关，全年产量或将达到12万。2016年，中国的工业机器人产量为7.2万。

报道称，中国工业机器人化是《中国制造2025》这一宏大计划的核心，北京希望凭借该计划让中国从世界工厂变成工业强国。在中国制定的诸多目标中就包括将每万名工人配备的机器人数量提升至150。国际机器人联合会指出，这虽然离韩国的世界领军水平（531）尚有差距，但已经接近美国（176）。在这方面，中国本就是最大的市场，中国的工业机器人需求约占全球三分之一。

2015年，中国需求量的三分之二是靠海外制造商满足的。但随着国内大企业成为行业重要参与者，这一比例呈下降趋势。京东和美的就是其中的代表。美的2016年收购德国机器人制造企业库卡曾引发轰动。

报道认为，中国面临就业人口下滑和劳动成本快速上升的问题。就算想靠机器人来保证竞争力，实现自动化也尚需时间。（编译/赵可心）

资料图片：11月7日，第十九届中国国际工业博览会在上海正式对公众开放。这是参观者在观摩ABB集团的工业机器人展区。新华社记者 陈飞 摄

责任编辑：张建利