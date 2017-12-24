美媒称美消费者是中国商人珍贵猎物:不太在意价格

原标题：美媒称美国消费者是中国商人珍贵“猎物”：花钱更大手大脚

参考消息网12月24日报道 美国《华尔街日报》网站12月17日刊登题为《他们会搜索那个吗？中国人学习在亚马逊上吸引美国人的艺术》的报道称，在义乌这座中国东部城市的一座普通写字楼三层，黄文燕（音）想向美国人推销圣诞节用的丝质发带，她对着自己的亚马逊店铺主页皱起眉头，她正在为提供恰当的商品描述绞尽脑汁。

美媒描述道，为未来的亚马逊卖家提供为期一天的培训课程的陶欣（音）对围在他身边的学生们说：“看！”他指着黄文燕精心制作的商品描述说：“没有人会搜索这个。”这段描述介绍了发带的长度（36厘米）和形状（圆形）。

黄文燕说：“缠绕的发带？”老师还是摇头。

在其他人又尝试了几次之后，大家通过亚马逊的自动完成功能，知道了正确的常见搜索词——“女孩发带”。

报道称，中国从几十年前就开始向美国出口商品。如今，中国企业家们希望直接把商品卖给美国人，亚马逊为他们提供了渠道。但美国消费者和他们最喜爱的电子商务网站，并非那么容易猜透。

选择合适的商品是第一个难题。黄文燕说，由于错过了时机，她今年曾把大批指尖陀螺玩具砸在手里。

报道称，克服语言障碍，找到正确的搜索关键词同样重要：用“传统”来描述圣诞帽并不合适。

美国人的要求还很高；在遭到客户投诉后，一位圣诞王冠头饰的卖家不得不在产品上使用更多的胶水，避免上面的假宝石脱落。

班里的另一位同学黄晓婷（音）说：“我不知道美国人想要什么。”她想在圣诞节期间卖野营帐篷。

报道称，像陶欣举办的这种培训班正在设法帮助他们。在过去一年里，陶欣已经举办了约100场亚马逊卖家培训。其他类似的培训班也有很多。

陶欣在这个以巨幅脸书、亚马逊和谷歌标识为装饰的教室里对学生们说：“必须用图片说话！你们必须想想别人会如何使用你们的产品。你能让一个派对上的100个人都戴上你的发带吗？这样的照片看上去就很有说服力。”

报道称，对中国企业来说，美国消费者是珍贵的猎物，他们往往不像中国消费者那么在意价格，花钱更大手大脚。

报道称，中国卖家纷纷登陆亚马逊，后者经常在中国举行会议，宣传自己的平台及物流和客户服务。市场脉搏网站预测，亚马逊目前拥有约100万个活跃卖家，其中三分之一来自中国，今年新加盟的中国卖家数量达到25万个。

陶欣过去任职于一家面向全球市场的中国网络零售创业公司。有了与外国客户合作的经验之后，他于2011年开始在亚马逊上销售珠宝和女装。

义乌是他的一个现成的客户源。据中国官方媒体报道，除了玩具，该地区的工厂和企业还供应了全世界一半以上的圣诞装饰。他的很多学生都经营着为外国品牌代工的加工厂，他们如今想摆脱中间商。

报道表示，上个月的培训学员中，有的是卖服装的，有的是卖LED灯泡或户外装备的。

在12月份到来之前，28岁的刘岩涛（音）采购了价值1.5万美元的圣诞装饰、圣诞帽和驯鹿角装饰等小玩意儿。在义乌的一间租来的办公室里，墙上贴着各种振奋人心的口号，一块白板上还留着他涂涂改改的亚马逊商品标题。

他说：“我们没有这种圣诞文化。”不过，在参加培训班和听取网上的建议（他听说全家统一的睡衣很流行）之后，他说：“我正在学习。”

13个小时的课程结束了，陶欣为学员们一一颁发结业证书。他提醒学员们，经商之路并不容易。他建议他们读读励志书籍，听听播客，来开拓自己的思维。

他说：“回家休息一下。明天会更好。圣诞快乐！”

责任编辑：张建利