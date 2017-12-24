美国专家称时代不同了:西方应为中国成就感到高兴

美国《明星论坛报》网站12月10日刊登麦卡莱斯特学院经济学家、《经济展望杂志》主编蒂莫西·泰勒的文章《中国崛起：一个国家的财富》表示，中国实现中等繁荣的这场巨变，也对世界政治经济体系产生了巨大影响，同时，中国的经济转型也让其他国家受益。

《明星论坛报》网站报道截图

在30年、50年、或者100年后，当后人书写我们这个时代的经济史时，我猜最重要的话题可能不是美国的预算赤字、税收、医保，也不会是欧盟的欧元危机，甚至也不是已经被大书特书的全球化。

我们这个时代的历史，可能将由中国经济的惊人崛起而决定。

2010年，中国取代日本成为世界第二大经济体。（英国《卫报》网站）

中国的崛起已经在我们眼前进行了近40年，改变了十几亿人的生活。以下是来自世界银行的一组数据，它们可以反映中国人的生活从1980年前后至今的变化：

中国人生活在贫困线以下的比例，从总人口的80%降至6%左右。

人均国内生产总值从200美元增至8200美元。

人均预期寿命从66岁提高到76岁。

婴儿死亡率从48‰降至8‰。

15岁及以上人口识字率从66%提高到96%。

当然，类似数据还有很多。但最根本的是，十几亿中国人摆脱了穷困潦倒、体弱多病和教育水平低下的状态，达到了世界银行的“中等以上收入水平”。那些在1980年刚刚成年的人亲身经历了这个过程，而他们如今还未到退休年龄。

河北省巨鹿县观寨村的河北明晖光伏扶贫产业园（新华社）

那么，你会为中国感到高兴吗？

于1776年发表经济学巨著《国富论》的亚当·斯密，曾于1759年发表过另一部专著——《道德情操论》，该书对大多数西方人如何看待中国人的福祉进行了反思。斯密写道：

“假如中国这个伟大帝国连同其全部亿万居民突然毁于一场地震，那么一个和中国没有任何关系的很有人情味的欧洲人会有什么反应呢？”

“我觉得，他首先会对这些不幸的遇难者表示深切的哀悼，他会忧心忡忡地想到人世无常，人类创造的全部成果就这样在顷刻间灰飞烟灭。如果他是一个投机商人的话，也许还会触类旁通地想到这种灾祸对欧洲商业和世界贸易可能带来的影响。”

“可是当悲天悯人、深谋远虑全部过去以后，他就会像平常一样优哉游哉地做生意、寻开心，好像这种不幸的事情从未发生过。哪怕是他自己遇到的最小的麻烦，都会让他更为紧张不安。”

西方经济学鼻祖亚当·斯密

在1759年，亚当·斯密认为，在考虑遥远国度人们的福祉时，光靠“邻人的爱”或“人类的爱”是不够的。

斯密认为，人们应当听从一种比爱或善心更为强大的判断，即他们的良知。他写道：“这是自动出现在这种时刻的一种更为强大的力量，一种更为有力的动机。这是理性、道义、良心，判断我们行为的伟大的法官和裁判。当我们的行为将要威胁他人的幸福时，他的声音足以震慑我们心中最剧烈的冲动。他向我们大声疾呼：我们不过是无数生命中的一员，决不高人一等；如果我们如此妄自尊大，必将受到人们的仇视、憎恨和诅咒。”

《道德情操论》一书封面

中国实现中等繁荣的这场巨变，也对世界政治经济体系产生了巨大影响。同时，中国的经济转型也让其他国家受益。中国出口的产品让消费者享受到低价，如今，他们又开始受益于中国发达的技术。中国的投资支持了美国的国债，也鼓励了非洲和拉丁美洲一些地区的经济发展。

资料图片：2017年5月31日，由中国企业承建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）首班列车发车。这标志着蒙内铁路正式建成通车，也见证了东非铁路网和地区一体化建设迈出重要一步。

但在想起中国时，我还是很容易想起那些不好的方面，更多地想到中国经济增长对美国或其他国家的影响。这样一想，十几亿人类伙伴的命运扭转与改善，似乎就显得不那么重要了。

从某种意义上讲，人们往往更容易同情1970年代或1980年代初贫穷的中国。在那时候，人们饶有兴趣、饱含感情、甚至带着施舍的心态，观看中国传统舞蹈或中国乒乓球运动员比赛，有时候在结束时还会慷慨解囊，为吃不饱饭的孩子或者学校捐上一笔钱。

但这样的时代已经过去了。虽然对中国的经济增长或未来政策决定带来的副作用有所担忧，我仍然为中国感到高兴。

责任编辑：刘德宾 SN222