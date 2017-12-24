四川九寨沟撤县设市重要进展：州委同意报请审批

原标题：重磅！九寨沟撤县设市有重要进展！

几只野鸭在犀牛海中嬉戏

这是九寨沟在人们心中的“童话”印象

（▲图自网络）

在今年8月的一场地震后

九寨沟的每个动态都时刻牵动着大家的心

今天！！！

川叔给大家带来了一个好消息！

九寨沟即将撤县设市啦！！！

速看

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关于撤销九寨沟县设立

县级九寨沟市的决议

（2017年12月23日，中共阿坝州委十一届四次全体会议通过）

中国共产党阿坝州第十一届委员会第四次全体会议于2017年12月23日在马尔康召开。

全会由州委常委会主持。

出席全会的州委委员58人、州委候补委员10人。

会议认为，近年来，九寨沟县紧紧围绕撤县设市目标，大力实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，主动适应经济发展新常态，奋力推动九寨新发展，全县经济发展突飞猛进，城市建设日新月异，民生事业明显改善，社会大局和谐稳定，各项指标均已达到国家撤县设市有关规定和标准，撤县设市时机已经成熟，条件完全具备。

会议认为，州委、州政府根据九寨沟县发展实际和广大干部群众意愿，作出申报撤销九寨沟县和设立县级九寨沟市的决策，符合国家战略发展规划和主体功能区规划，符合州、县总体发展战略和城市发展规划，是深入实施省委“三大发展战略”的现实需要，也是全州广大干部群众的共同期盼。撤县设立九寨沟市，有利于九寨沟统筹城乡发展，保障和改善民生；有利于提高城市基本公共服务水平，提升区域承载能力；有利于挖掘历史文化资源，加快旅游产业发展；有利于发挥区位优势，提高对外开放水平；有利于创新社会治理，促进社会和谐稳定。特别是在“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建的关键时期，设立县级九寨沟市，对进一步发挥九寨沟旅游城市集聚辐射功能，加快推进国家全域旅游示范区先行区、川甘青交界地区经济中心、全省旅游转型升级示范区和川西北生态经济示范区建设，具有重大而深远的意义。

会议决定，同意撤销九寨沟县设立县级九寨沟市，按相关程序报请审批。

会议要求，九寨沟县委、县政府和州级相关部门要按照国家设立县级市的有关程序要求，全面配合做好相关工作，及时完成申报程序，切实加强衔接汇报，力争早日通过国务院审批。

怎么样？

内心有没有想要为九寨沟打call的冲动？

要知道 震后的九寨沟无时无刻不牵动着大家的心

在22日冬至的时候，川叔带大家

再进九寨沟

岁末年终

震后第一个冬天

这里景区大体完好 美景依旧

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九个藏寨，在晨光薄雪中安静而温暖

诺日朗瀑布和火花海，随着时间流逝悄然疗伤

如今的它，再一次“补妆”归来

不愧是神奇的九寨

这个世界上绝世美景有很多

而九寨沟，在我们心里只有一个

童话乐土、人间仙境

大抵也不过如此了

为九寨打call！

责任编辑：张义凌