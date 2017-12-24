原标题：第一视角 | 他的一封信，推动了一部地方条例的修改…

今年最后一次人大常委会上，全国人大常委会法工委交出了一份很重要的报告——关于十二届全国人大以来暨2017年备案审查工作情况的报告。其中亮出了五年来备案审查工作的“成绩单”。五年来，维护宪法法律尊严和法制统一，保障人民群众利益不受“问题法规”侵害，备案审查制度发挥了重要作用。

什么是备案审查？和老百姓有什么关系？

我们的日常生活都会受到法律法规的约束，这些条文规定直接影响到大家的切身利益。

如果你觉得备案审查离自己很远，那下面这个例子就能告诉你，备案审查制度甚至能与一辆电动自行车的命运产生关联。

《法治中国》专题片截图

两年前的一天，杭州市民潘洪斌骑着一辆从老家湖州运来的电动自行车，经过杭州市环城北路与莫干山路交叉口时，被交警拦下。根据当时的《杭州市道路交通安全管理条例》，交警扣留了他的电动自行车并要求托运回原籍。学过法律的他，认为交警处罚他依据的条例中设定的行政强制措施违反行政强制法规定，于是先后致信杭州市人大常委会、浙江省人大常委会以及全国人大常委会法工委，请求对《杭州市道路交通安全管理条例》予以审查。

《法治中国》专题片截图

2017年1月初，他收到来自全国人大常委会法工委的回信。今年7月，杭州市人大常委会修改了条例，删除托运回原籍的规定，并规定“非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车”。潘洪斌没想到，他的一封信真的能引起全国人大常委会的关注，并推动了一部地方条例的修改。

全国人大常委会法工委给潘洪斌的复函

像潘洪斌一样，五年来，1527件对规范性文件进行审查的建议由公民和组织提出，推动了一批问题法规的修改和废止。

——根据2016年内蒙古自治区1位公民提出的审查建议，对有关司法解释规定 “附条件逮捕”制度的问题进行审查研究，经与制定机关沟通，相关司法解释已于2017年4月停止执行。

——根据2017年北京大学、上海财经大学、浙江财经大学、人力资源与社会保障部劳动科学研究所4位学者联名提出的审查建议，对涉及人口与计划生育的地方性法规中关于“超生即辞退”的规定进行审查研究。目前已有1个地方对相关地方性法规作出修改。

全国人大常委会法工委给银文等人的复函的信封

A

纠错，从一封信开始，你我都可以是法律监督员

如果把宪法、法律、法规和其他规范性文件比作一个“金字塔”形的体系，宪法位于这个金字塔的顶端，具有最高的法律效力，宪法的下面是全国人大及其常委会制定的法律，再下面是行政法规、地方性法规、司法解释、部门规章、地方政府规章等，再低一个层级的就“打包”称为其他规范性文件。

处于下位的规范性文件，不能与其上位的规范性文件相抵触。否则，将导致处于上位的规范性文件无法得到正确适用，从而造成混乱。备案审查制度的作用，就是通过发现与上位法抵触的规范性文件并对其进行纠正，来保证国家整个法律制度体系内部的协调一致，从而维护国家法制统一。

宪法及有关法律规定，全国人大及其常委会行使监督宪法实施的职权，全国人大常委会有权撤销同宪法法律相抵触的行政法规、地方性法规。行政法规、地方性法规、司法解释报全国人大常委会备案。

根据立法法、监督法的规定，有关国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、司法解释同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出审查建议。

“如果建议审查的法规或司法解释确实存在问题，全国人大常委会法工委将发函给制定机关，要求予以纠正，并要求他们在规定的时间内回复处理结果。如果制定机关拒不纠正，全国人大常委会法工委将进行督促、通报，必要时提请全国人大常委会予以撤销。”全国人大常委会法工委法规备案审查室主任梁鹰说。

Q

以良法促善治 备案审查未来将如何深化？

报告在亮出成绩单的同时，也点出了亟待认真研究和解决的新情况新问题：

一是有关方面对新形势下备案审查工作的重要性认识不够；

二是有件必备尚未完全落实，备案范围有待进一步厘清，报送备案不规范、不及时甚至漏报的情况仍有发生；

三是审查标准、程序和督促纠正机制等不够明确规范，有关制度刚性不足，约束力不强，有备必审、有错必纠需要进一步落实。此外，制定机关超越立法权限、突破上位法规定等问题不同程度存在，常态化清理机制有待建立健全。

有件必备、有备必审、有错必纠——下一步工作，要求很明确。

做好备案审查，就要从备案和审查两方面入手。

规范性文件在哪里，备案审查就跟到哪里——备案方面：进一步明确备案范围、规范备案行为，督促制定机关依法、及时报送备案，做到应备尽备。

件件有处理、有结果、有回复，并适时向社会公开——审查方面：认真做好对行政法规、地方性法规、司法解释的审查、研究、处理、反馈工作。

而且，今后公民、组织提交审查建议将更方便。全国人大备案审查信息平台已于2016年底建成，所有纳入全国人大常委会备案审查范围的规范性文件均实现电子报备。统一的备案审查信息平台建成后，公民、组织只需在网上下载相应的文件，就可以通过电子邮件等方式提出审查建议。

记者：熊丰、陈菲

来源：新华社

责任编辑：张岩