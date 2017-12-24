辜振甫遗孀遭撤职 批台当局诬陷栽赃横夺资产

原标题：辜严倬云：台当局诬陷栽赃横夺资产

新华社台北12月24日电（记者李慧颖李凯）日前被民进党当局撤销台“妇联会”负责人职务的辜严倬云24日发表书面声明，指责台当局大敲追讨不当党产的锣鼓，把“妇联会”罗织构陷为国民党“附随组织”，意图诬陷栽赃，横夺资产，操纵组织。

曾长期担任“台湾妇女联合会”（“妇联会”）负责人的辜严倬云是台湾海基会前董事长辜振甫遗孀。22日，台当局撤销了辜严倬云的职务，并限期“妇联会”10日内改选。

辜严倬云在声明中表示，台内政主管部门与“党产会”不断攻讦，一再追索，不顾时代久远资料阙如，利用列为国民党“附随组织”、撤换负责人、解散组织等不法不当手段要挟恐吓，意图逼“妇联会”就范。

辜严倬云在声明中表示，“妇联会”是民间组织，具有自主权利地位，绝非任何人可以予取予求，鞭打侮辱。台当局可以粗暴地拿走头衔与金钱，却拿不走正义与勇气

此前台“妇联会”就本组织资产处置办法及未来组织运作的监督方式等问题，与台当局内政主管部门及“党产会”进行了长达3个月的协商。“妇联会”至本月22日仍坚持不得对其相关基金会进行公共监督，决定不签“行政契约”。当局当日即宣布撤换辜严倬云和她的副手。

台内政主管部门负责人称，“妇联会”原答应捐出资产的八成、新台币312亿元做公益，但旗下4个基金会不受任何监督，这有违该部门的处理原则。

对此，岛内学者批评，目前尚无法证明“妇联会”是国民党“附随组织”，当局贸然介入社团人事，明显违法。

责任编辑：张建利