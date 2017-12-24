陕西眉县处理“豪华村委会” 将整改全县相关项目

原标题：陕西眉县处理“豪华村委会” 将整改全县村级相关项目

新华社西安12月24日电（记者李亚楠 蔺娟）记者23日从陕西眉县纪委获悉，眉县纪委就汤峪镇羊仓堡村“豪华办公楼”通报了处理意见，责成镇村采取多种方式力争三年内还清拖欠施工方60万元，责成管理部门对全县村级“阵地”举债建设、拖欠项目款的项目进行全面整改。

近日有消息称，汤峪镇羊仓堡村欠款近200万元，建设“阔气村委会”；盖新楼华而不实，选址不科学；且村里没有工厂、企业，这笔钱短期内很难还清。

眉县纪委就媒体报道中的相关事实给予回应，该村委会是按照2016年眉县相关通知中下达羊仓堡村“另选址新建9间2层办公楼”的要求修建的，楼体为二层砖混结构，上下各9间，总建筑面积680平方米，工程总体造价133.4万元。

而拖欠施工方近200万的问题，经查项目总投资133.4万元中目前已支付73万元，包括各级政府部门补助63万元和村干部个人垫付10万元，剩60万元未支付。

经眉县纪委核查，所谓“广场上的假山”是原河滩地遗留大石粉刷改造而成，“仿古建筑”是村史馆和幸福院，村史馆是羊仓堡村在外工作的社会人士捐款建设，“仿古”是因为墙面粉刷采用真石漆模仿青砖喷涂而成。而考虑到各组群众居住地点较为分散，社区服务中心的选址位置大致在该村几何中心，且建设用地为河滩地。

同时，眉县纪委要求各机关严格遵守《机关团体建设楼堂馆所管理条例》等规章制度，责成管理部门对全县村级“阵地”举债建设、拖欠项目款的项目进行全面整改。

责任编辑：张岩