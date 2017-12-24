煤炭大县改行做这个 六旬老人收入让打工族都羡慕

原标题：煤炭大县不要“黑金”，竟改行做这个！六旬老人的收入让进城打工族都羡慕

辽宁省抚顺是一座因煤而兴的城市，煤炭给这座城市带来了繁荣，也带来环境的污染。近年来，随着煤炭资源的枯竭，抚顺经济被迫转型，这座城市告别了以煤炭为主的黑色经济，开始大力发展绿色生态经济。

这两年，抚顺市的绿色经济做的可谓是有声有色。在抚顺县当地，除了把山林变成旅游资源，创造绿色新财富外，一些世代靠山吃山的传统产业也因为生态变好了而获得了新生。在抚顺县，央视财经《经济半小时》记者认识了一位养柞蚕的老人，他现在一年的收入让很多在城市里打工的年轻人都羡慕。

抚顺县森林覆盖率高达70.08% 生态致富效果显现

清晨一大早，66岁的史学金老人就在自家地里，干起活来了。

这将近150亩的山林是专门用来养柞蚕的。养柞蚕是个辛苦活，全靠史大爷和老伴两人放养。如果树苗长得太高，老人就没法摘蚕茧，因此每年冬天都要修剪树木，而剪下的树枝打成捆可以作为木耳菌段，避免木耳种植户采伐树木，破坏环境。

辽宁省抚顺市抚顺县峡河乡眼旺村 村民史学金：过年你要是7月份来比你都高，你不割，它高了以后摘茧没法摘，再一个倒下来以后，这个木能做木耳菌段，不伐别的树，这个十九大习近平不也讲了，绿水青山就是金山银山，咱们以山养我，然后咱还得养山。

一说到养蚕，史大爷就打开了话匣子。养了一辈子柞蚕的他，告诉记者，三十年前，他这片地，怎么也长不出1000斤柞蚕，现在产量翻了好几倍，今年能达到4000来斤。史大爷说，科学养殖带来增产只是一方面，最主要的还是这山的生态环境好了。

史学金：这个蚕这个东西有一点污染都不行，你打药我蚕就不行了。

柞蚕产量大幅提高是2012年以后的事。2012年，史大爷所在的抚顺县峡河乡开始实施青山工程，采取全域封山禁牧，并无偿为群众提供树苗，五年来共投入资金1000余万元，退耕还林12000余亩。良好的生态养殖环境，使全乡柞蚕产值达到近6000万元。村民们家家有存款，户户有盈余。

史学金：一般人家10万8万往出拿 ，什么事都没有。

生态环境好了，蚕茧质量也跟着提高。史大爷告诉记者，今年自家茧质量特别好，他到现在还没有卖，就为了等一个好价钱。

正说着，史大爷老伴打来电话，说柞蚕经纪人来了，并且给出了目前全村的最高价格，25元。

史大爷告诉我们一般蚕茧的价格在每斤23元左右，听到这个价格，他连忙开车回家了。到底是什么样的柞蚕可以卖出全村最高价呢？带着好奇，记者也跟了过去。

一到家，史大爷就把柞蚕经纪人领到二层验货。一进门满满一屋全是茧，这208箱柞蚕是史大爷全年的劳动成果。

柞蚕经纪人于长东割开几个蚕茧，个个又大又黄，全是活的，一看就能卖出个好价钱。验货后他对质量很满意。本来还想压压价，但看史大爷态度坚决，自己又要的急，于是最后以25元每斤的价格成交了。

买卖干脆利落地成交了，史大爷叫了几个村民一起帮忙把这一年的心血运到院子里，装筐、称重。史大爷老伴，认真的记下每一个数字。

作为柞蚕经纪人，十二月开始，于长东就进入一年中最繁忙的季节了。收茧、剥茧、分类、发货，每天都忙得不可开交。昨天沈阳来了一笔大订单，所以他今天必须要收到货。于长东常年在辽宁、内蒙、黑龙江等地收茧，在他看来，质量最好的还属史大爷所在的抚顺县。因此价格高点也值得。

柞蚕经纪人 于长东：抚顺县峡河乡的茧质是最好的，哪儿都赶不上峡河乡，峡河乡最好的就是咱这个地区。

忙活了两个多小时后，史大爷今年柞蚕养殖数量终于出来了，4011.8斤。一共收入十万零二百九十五元。

于长东很快把厚厚的现金拿出来，史大爷的脸一下乐开了花。一直侃侃而谈的他，突然间安静下来，因为现在对他来说最重要的事，就是把这一年的心血点清楚。

史学金：相当好，这一年的收入，高兴，这一年收入多好，对，比年轻人挣得都多，年轻人也不行。

史大爷告诉记者，十年前蚕茧才3块5一斤，如今价格翻了将近七八倍，关键在于蚕茧质量好。蚕对生长环境要求高，必须无污染，眼下，随着村子生态环境越来越好，老两口有信心明年收入还能更好。

史学金：环境越来越好，空气没有污染我的山面积也大，它价格也提高。

在抚顺县，良好的生态让越来越多的农民尝到了实实在在的甜头。经过近5年的治理，抚顺县森林覆盖率高达70.08%。一场生态致富的实践已悄然开始。

中共抚顺县委书记 江阳：就是为了保护这块好青山绿水，也为世世代代今后的发展，过去我们叫伐树，我们现在叫看树，过去我们叫挖山，我们现在叫见绿，栽树，吸引大量城市的游客，到我们这观光休闲，也同样提升了百姓的收入和收益。

半小时观察：绿色兴农 财富持续

刚刚闭幕的中央经济工作会议再次强调了生态文明建设的重要性。会议指出：只有恢复绿水青山，才能使绿水青山变成金山银山。这一论断中“恢复”是关键。这两年，抚顺市投入大量人力、物力努力修复环境，恢复绿水青山。作为抚顺市的 “绿肺”，抚顺县充分利用了“七山一水”的生态资源优势，通过生态旅游带领贫困农民脱贫致富。

抚顺的实践说明，只有找回了失去的绿水青山，农民的腰包才能真正、长久地鼓起来。

责任编辑：张建利