中国孩子数学上完胜 英媒:归功于提高教学难度

原标题：中国孩子为何总能在数学上完胜？BBC：归功于提高教学难度

参考消息网12月24日报道 英媒称，近年来，中式教育吸引了大量英国教育工作者的眼球，越来越多的英国学校也选择去中国办学。然而这些学校需要教授中国规定的义务教育内容，他们会沿用英国教育模式还是采用中国的教学方式呢？

据英国广播公司网站12月19日报道，前不久，英国顶尖私立学校威斯敏斯特公学（Westminster School）宣布将从2020年开始在中国开办6家分校，教当地学生中国义务教育规定的课程。

作为一位儿子在上海上学的美国作家，本文作者莱诺拉·朱曾经记录了一些中国教育的问题。但是，如果说中国的义务教育有哪些可取的地方，她认为是数学教学。她说，这应该归功于中国崇尚刻苦学习的文化。以下为莱诺拉·朱的观察：

在我儿子还是四岁的时候，一天下午，他从幼儿园拿回来了一份满是红笔画的叉的练习试题回家。我问儿子：“这是你在课堂上做的题吗？”

我儿子难过地点点头。那是一份三位数的数字填空题，我不禁想这个对于只有四岁的小孩子来说是不是太难了。

但是他的老师显然不这么认为。老师在试卷的上方潦草地写着“要更努力，可以得75分的！”

我儿子认为我应该责备他，对他更严厉一点。“妈妈。为什么你不教我数学也不教我认字呢？”他甚至举出了几个同班同学的例子。“隆隆的妈妈在教他怎么读英语，美美的妈妈在教她加法。”

就教数学而言我绝对不是一个好妈妈。更令我受打击的是我读了一份比较中美孩子的报道。

在简单的算术上，比如从一数到十或者写数字，中美孩子基本上没有什么差别。差距在更深一层的数学问题上拉开了：中国小孩加减法的能力是美国小孩的两倍，在应用题上更是完胜。总而言之，中国孩子在数学考试中能拿84分，但是美国小孩只有60分。

为什么会这样呢？研究人员提出了一个理论：所有文化都包含了数学，但如果其中一个文化更重视数学，那么他们的数学会发展得更好。

很明显，中国文化很重视数学。我开始对中国的数学课堂感兴趣。我儿子长大后将面对什么样的数学课呢？为了解答我的疑惑，倪老师请我去他教书的一所上海小学看一看。

责任编辑：张建利