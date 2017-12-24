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中国3年来关停违法网站13000多家

中国3年来关停违法网站13000多家
2017年12月24日 13:33 新华视点作者：新华视点
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　　[3年来我国取消违法违规网站许可或备案、关停违法网站13000多家]24日提请审议的全国人大常委会网络安全法、关于加强网络信息保护的决定执法检查报告称，为维护网络空间清朗，2015年以来，国家网信办等部门依法约谈违法违规网站2200余家，取消违法违规网站许可或备案、关停违法网站13000多家，有关网站按照用户服务协议关闭违法违规账号近1000万个。（记者王思北）

责任编辑：刘德宾 SN222

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