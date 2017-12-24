江苏贵州70多名官员都因为这事“翻了船”

原标题：江苏、贵州70多名官员“翻了船”，都因为这件事……

财政部22日对外通报，江苏、贵州两省近期查实多起地方政府违法违规举债担保问题，除责令限期整改，还依法依规对70多名相关责任人启动问责程序，给予行政开除、行政撤职、降级等不同程度处分。

通报显示，经查实，2015年至2016年，江苏省常州市金坛区，南通市通州区、海安经济技术开发区，淮安市淮阴区、洪泽县，盐城市响水县、阜宁县、建湖县，扬州市江都经济技术开发区、高邮市，镇江市镇江新区、扬中市、句容市，泰州市泰州港核心港区，宿迁市泗阳县等8个设区市的15个县（市、区），有32个项目涉及地方政府及其下属部门通过信托或资产管理计划等方式违法违规举债担保问题。

5人被行政开除、2人被行政撤职、50人受到行政降级、记大过、记过、警告、诫勉谈话、提醒谈话等处分——通过这份57人的处理结果，江苏省有关负责人明确表示，将以此次问责为契机，切实提高风险防控意识，扎实做好地方政府融资行为清理整改工作，稳妥推进融资平台公司市场化转型，确保各项政策规定不折不扣落实到位。

在贵州，黔东南苗族侗族自治州的镇远县和凯里市、铜仁市碧江区、遵义市汇川区、黔西南布依族苗族自治州兴义市等因违法违规举债担保等问题被点名，14人依法依规受到相应处理。

本周闭幕的中央经济工作会议警示防控金融风险的同时，强调要切实加强地方政府债务管理。

分析人士指出，尽管这并非财政部首次公开违法违规举债担保问题处理结果，但此次通报时机敏感，释放出2018年党中央、国务院将更大力度防范化解地方政府债务风险的重要信号。

值得一提的是，通报显示，被问责人员当中，有部分人的岗位与涉事时不同，甚至有些已被提拔。这意味着，无论在任与否，在地方政府官员违法违规举债担保问题上，终身问责将成为常态。

近年来，党中央、国务院高度重视防范化解地方政府债务风险工作。财政部预算司有关负责人表示，江苏和贵州两省依法依规严肃处理部分违法违规举债担保问题，是认真贯彻党中央、国务院决策部署的具体体现。

下一步，要督促地方强化限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，同时坚持“堵后门、开前门”。

一方面，坚决堵住违法违规举债的“后门”；

另一方面，开好合法合规举债的“前门”，合理确定地方政府债务限额，稳步推进专项债券管理改革。

这名负责人强调，要督促地方落实主体责任，加大问责追责和查处力度，完善政绩考核体系，做到终身问责，倒查责任。

加快推进融资平台公司市场化转型。督促金融机构合规审慎经营，切实加强风险控制。

在这一过程中，对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，财政部将继续对外通报处理结果，发挥典型案例警示作用。（记者 刘红霞、韩洁）

来源：新华视点微信公众号

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