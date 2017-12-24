日本岩波书店：《广辞苑》中台湾为中国一省无误

[环球网报道 记者 余鹏飞]据日本《读卖新闻》12月23日报道，岩波书店在其官网上就《广辞苑》中，将台湾列为中华人民共和国一省的记述表示，台湾是中国一省的表述没有错误。
报道说，“台北驻日经济文化代表处”本月11日抗议日本岩波书店出版的《广辞苑》将台湾列为中国的一省；台湾涉外部门也在22日敦促日本岩波书店就台湾的词注重新修改。
对此，岩波书店22日在其官网上发布一篇题为“告读者书——有关第六版《广辞苑》台湾相关的记述”的公告，该公告不仅再次解释为什么台湾是中国一省的的缘由，及包括日本在内的各国对“一个中国”没有异议；公告更强调岩波书店认为《广辞苑》将台湾注释为中华人民共和国一省的记述没有错误。
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