中国对老挝多重要？港媒:后者这项国家工程靠北京

原标题 周边 | 中国对老挝有多重要？港媒：后者这项国家工程要靠北京——

港媒称，中国的援助对于老挝的民生很重要，该国想实施大范围的医保，但是在药品方面需要北京的帮助。

▲香港亚洲时报在线报道截图

据香港亚洲时报在线12月12日报道，一座新的医疗设施将取代1903年法国殖民时代修建的马奥索医院。这个耗资9000万美元的项目计划于2020年建成，届时将成为老挝规模最大、现代化程度最高的医院，其建设资金来自中国。北京还承诺在运作的前3年中为该设施提供医生。

中国的援助中还包括为修建一条造价60亿美元、将中国南部与东南亚大陆连接起来的高速铁路所提供的贷款。老挝希望这条铁路将为其经济带来革命，并使其大部分仍处于赤贫状态的人口生活水平得到提高。

▲资料图片：在老挝琅勃拉邦，老挝总理通伦（左）在中老铁路开工仪式上与中方员工握手。（新华社）

报道称，老挝总理通伦·西苏里领导的政府无法小看中国为老挝欠发达的医疗部门提供的经济援助。

今年7月，老挝政府批准为一个国家卫生基金追加资金，以扩大所谓的“3万基普覆盖所有疾病治疗”的计划，名字上类似于其邻国泰国的“30泰铢”全民医保计划。

▲这是2017年11月2日在万象拍摄的老挝人民革命党中央办公楼。（新华社）

根据今年早些时候推出、目前已覆盖老挝全国大部分地区的这一计划，患者只需支付3万基普（约合3.60美元）的医疗费用，就可以获得全部医疗服务，其余的费用由政府补贴。

包括手术费在内、总额最高可达500万基普（约合600美元）的所有医疗费用都由这项追加资金的基金提供。对于超过这一数额的医疗费，国家卫生保险基金将支付75%，病人支付其余部分。

报道称，这是政府计划到2025年推行全民医保的最新进展，是2013年出台的卫生部门改革战略的一部分。2020年该计划的目标是实现全国80%的人口覆盖率。

老挝政府已将医疗卫生保健事业列为一项优先任务，尤其是当该国力争在2030年前成为中等收入国家之际。

▲老挝政府将医疗卫生保健事业列为一项优先任务。（盖帝图像）

报道称，这并非易事。根据亚洲开发银行的一份报告，截至去年，仅有33%的老挝人口受到医保计划覆盖。

这些人中的大多数是公共部门的工作人员或有钱的精英阶层，他们可以负担得起私人保险。而没有保险的人经常要为医疗支付巨额费用或只能完全放弃治疗。

2015年，老挝人出生时的预期寿命仅为63.5岁，是东南亚地区最低的预期寿命之一，同时比全球平均水平低8岁。

据老挝卫生部估计，扩大的医保计划去年在多个省份试点后，现在已有500万人受到覆盖。在南部的萨拉万省，在推行这一试点计划后，每年到医疗诊所就诊的人数同比增加了一倍多。

上个月，国民议会提出了其2018年的健康目标，要减少体重不足儿童的数量，降低婴儿和产妇死亡率及5岁以下儿童死亡的人数。

▲老挝村民（法新社）

报道称，缺乏资金使得老挝越来越依赖外国援助，主要是来自中国的援助。尽管近年来老挝的年度国内生产总值增速达到了7%，但其人均国内生产总值不到2000美元，在亚洲落在后面。

报道认为，虽然老挝政府希望全民医保能缓解基层民众的不满，但事实证明，推动经济发展与提高农村民生服务决非易事。

▲资料图片：老挝民众走在该国北部的磨丁经济特区。2016年11月28日，中老两国共同签署了《中国老挝磨憨-磨丁经济合作区共同发展总体规划》，磨丁特区将成为东盟-中国自由贸易区合作的国家门户和前沿口岸。（法新社）

责任编辑：张岩