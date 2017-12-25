港媒称中国对外政策完胜美国:对比两国外长就知道

原标题：港媒称中国对外政策完胜美国：对比两国外长作为就知道了

参考消息网12月25日报道 港媒称，如果想概览美中外交现状对比，只要对比两国外长的所作所为即可。

据香港《南华早报》网站12月19日报道，中国外长看上去得体可靠，称职能干。而美国国务卿看起来则摇摆不定，甚至力不从心。

美国国务卿雷克斯·蒂勒森——尽管人们不习惯为美国前石油高管辩护，但是出于礼貌，可能有人会为这位曾经的埃克森美孚公司的首席执行官和董事长说好话。虽然国务卿蒂勒森与上司关系不融洽，也许不久就会下台，但是他还算不上特朗普政府最不中用的任命。

报道称，蒂勒森受到了美国前国防国长罗伯特·盖茨以及前国务卿康多莉扎·赖斯的交口称赞。任命是在2月，国务卿上任以来一路磕磕绊绊。

掘到金子从来就不容易，不论是重要职位任命，还是艰难的石油业务。但是，在国际外交领域--本身就是一个需要小心翼翼防止摔倒的地方，蒂勒森发现自己对这个领域非常陌生。华盛顿传出的消息说他在国务卿位置上已来日无多，这并非毫无根据。

平心而论，当今世界政治比以往更加复杂，内容更加广泛，因此也许美国首席外交官的工作不再只适合凡人，无论简历多么合适，因为国际外交是一项更为复杂的繁务。

即使拥有亨利·基辛格那样的学历和背景，蒂勒森仍然要为一位脾气急躁的上司辛勤工作，而上司本人似乎并未因自己对国际问题知之甚少而让蒂勒森免于倒霉。这些传递矛盾信号的摇摆不定--尤其是在瞬息万变的朝鲜问题上--令人不安，可能导致美国对外政策行为脱轨。

反观中国，中国外交部的职业外交官更胜一筹。与其全球竞争者相比，按照目前的解读，中国的对外政策似乎更有远见，更为连贯。当他们把蒂勒森与自己的上司——中国外长王毅——相比时，他们一定会更加士气高涨。

王毅是中国职业外交官，会说三国语言，会说英语和日语两门外语，令其对话者印象深刻，“总是从战略角度思考问题，从未注意力分散”，而另一位人士也说，（王毅）散发出自信的风范，显示出中国“在很多方面即使没有超过美国也与之平起平坐”。

本月初，王毅外长的自信在一次演讲中显而易见：“中国无意改变美国，也不想取代美国；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。随着两国各领域合作全面铺开，各层次交往日益密切，中美彼此的利益越来越相互交融，共同利益已经远远超越分歧。合作则共赢，对抗必双输，这是任何有战略眼光和清醒头脑的人都会认同的客观事实，也是一个不以人的意志为转移的必然趋势。为此，中美之间需要进一步相互适应。”

这篇措辞考究的演讲继续宣称：“开全球化的历史倒车行不通……搞保护主义如同把自己关进黑屋子，隔绝了阳光和空气。”

王毅还委婉地间接谈到了某些热点问题，但他的意思非常明确：“个别域外国家似乎对南海风平浪静并不舒服，还想伺机兴风作浪。但‘青山遮不住，毕竟东流去’，中国和东盟国家完全有能力，也有智慧共同维护好南海地区的和平稳定。”

王毅并未进一步强调中国的目的是必然的，而是选择如此结束演讲：“（让我引用一位诗人的诗句结束演讲）潮起宜踏浪，风正可扬帆。”

报道称，美国的对外政策激情和视野似乎正陷于严重的自我降级之中。王毅的乐观精神恰恰与此形成鲜明对比。

责任编辑：张建利