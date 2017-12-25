新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

德媒称全球奢侈品生意兴旺归功中国:他们买走三成

德媒称全球奢侈品生意兴旺归功中国:他们买走三成
2017年12月25日 00:09 参考消息
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：德媒称全球奢侈品生意兴旺要归功中国：中国人买走三成

　　参考消息网12月25日报道 德媒称，全球奢侈品生意正兴旺，尤其要归功于富有中国人的需求的不断增长。

　　据德国《世界报》网站12月20日报道，根据管理咨询公司贝恩公司和意大利奢侈品行业协会20日公布的一项调查结果，今年的行业销售额增长了5%，达到创纪录的1.2万亿欧元，其中三分之一来自于中国消费者。

　　报道称，奢侈品业务最大的支柱是豪华车的销售，这一领域的全球销售额增长6%，达到4890亿欧元；服装、皮具、化妆品和首饰等个人奢侈品业务增长5%，达2620亿欧元。此外，酒店和美食等豪华体验消费越来越受欢迎，选择高档套房的游轮之旅增长甚至达到14%，相反游艇和私人飞机销售额略有下降，艺术品市场停滞不前。

　　贝恩公司称，中国游客的购物游推动了欧洲增长：欧洲传统奢侈品牌的销售额增长6%，达到870亿欧元，但中国人也越来越多地在本地购买名牌，那里的销售额快速增长了15%，达到200亿欧元。而美国市场则表现低迷，阿拉伯国家过去的购物天堂也出现了萧条，越来越多的奢侈品牌开设了自己的网上店铺，因此网上交易在其销售额中占了近三分之一的比例。（编译/赵涟）

资料图：游客在香港海港城的卡地亚专卖店购买奢侈品。 新华社发资料图：游客在香港海港城的卡地亚专卖店购买奢侈品。 新华社发

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区