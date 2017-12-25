德媒称全球奢侈品生意兴旺归功中国:他们买走三成

原标题：德媒称全球奢侈品生意兴旺要归功中国：中国人买走三成

参考消息网12月25日报道 德媒称，全球奢侈品生意正兴旺，尤其要归功于富有中国人的需求的不断增长。

据德国《世界报》网站12月20日报道，根据管理咨询公司贝恩公司和意大利奢侈品行业协会20日公布的一项调查结果，今年的行业销售额增长了5%，达到创纪录的1.2万亿欧元，其中三分之一来自于中国消费者。

报道称，奢侈品业务最大的支柱是豪华车的销售，这一领域的全球销售额增长6%，达到4890亿欧元；服装、皮具、化妆品和首饰等个人奢侈品业务增长5%，达2620亿欧元。此外，酒店和美食等豪华体验消费越来越受欢迎，选择高档套房的游轮之旅增长甚至达到14%，相反游艇和私人飞机销售额略有下降，艺术品市场停滞不前。

贝恩公司称，中国游客的购物游推动了欧洲增长：欧洲传统奢侈品牌的销售额增长6%，达到870亿欧元，但中国人也越来越多地在本地购买名牌，那里的销售额快速增长了15%，达到200亿欧元。而美国市场则表现低迷，阿拉伯国家过去的购物天堂也出现了萧条，越来越多的奢侈品牌开设了自己的网上店铺，因此网上交易在其销售额中占了近三分之一的比例。（编译/赵涟）

资料图：游客在香港海港城的卡地亚专卖店购买奢侈品。 新华社发

责任编辑：张建利