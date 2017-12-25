这个刚脱贫的县砸下40亿 想吸引年轻人来打游戏

原标题：砸下40亿，这个刚脱贫的小县城想吸引年轻人过来打游戏

“全军出击！”

——12月23日，“CMEG2017全国移动电子竞技大赛总决赛”的《王者荣耀》项目在三峡港湾电竞馆（重庆·忠县）隆重举行。

▲图片来源：《电竞日报》

这也许是你第一次听说忠县，这个离重庆市区190公里的临江县城，还是重庆市少数几个未通高铁的区县。如果从成都出发，最佳的选择是先坐3个小时的动车到石柱县，并转乘大巴车行驶一个小时后，才能抵达忠县县城。

就在3月1日，忠县政府和大唐电信签约，投资40亿打造中国第一座电竞小镇，相当于全县1/6的年GDP收入。要知道，忠县在2016年才把贫困发生率降至3%以下，摘掉了市级贫困县的帽子。

已引进相关企业20余家

早在今年年初，忠县把“积极打造集电竞文化乐园、产业孵化中心及其他商业配套为一体的电竞综合体”写进了《2017年政府工作报告》，作为了今年当地政府的重点工作。与此同时，电竞产业还被列为当地11个大力招商引资的产业之一，并配备了专业招商组。

如今，时间行至岁末年关，忠县县长江夏向每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者介绍，目前，忠县已引进20余家电竞产业相关的企业，但每家企业的投资额还不够大，大多在几百万元左右。

“电竞产业的投资主要是在人工智力以及软件系统等方面，因为电竞行业作为一个新业态，不能以传统产业发展的投资额来看，所以我们对于企业的引进，主要是看它的影响力。”江夏解释道。

此外，据介绍，忠县将力争在三年内建设“三区六圆”，即电竞产业区、生活配套区、滨江游乐区和赛事园、孵化园、装备园、航天园、教育园、实战体验园、科普园。

目前，在教育园方面，忠县与重庆邮电大学合作开办的电竞专业院校已经签约；而装备园正在规划设计当中，明年开年就将开建。

“忠县搞电竞产业最大的困难还是在于宣传方面，”江夏向记者表示，“很多人认为忠县原有的产业基础与电竞产业关系不大；从地理位置上来说，电竞产业也应该由北上广深等一线城市来做；但我认为，电竞作为一个新的产业，忠县也有很好的发展条件，我们有很好的旅游资源，会给予很优惠的政策，政府进行详细规划，提供了强大支持，我们可以把劣势变为优势”。

本月中旬，忠县出台了《忠县促进电竞产业发展的若干政策意见》“黄金19条”。

电竞赛事明年或实行注册制

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者走访忠县发现，就在这次CMEG2017总决赛中，号称国内第一个以电子竞技为主题的专业化、标准化电竞场馆——三峡港湾电竞馆已按计划投入使用，该场馆占地面积110亩、建筑面积11.4万平方米、可满足6000名观众同时入场观看。

但是，电竞馆周边的相关商业配套仍不多见，或许是迫于比赛期间当地的寒冷天气，甚至也未见到有任何小商小贩流连于电竞馆附近。

忠县相关负责人表示，在办好CMEG总决赛的基础上，忠县将积极引进国内外各类电竞赛事以及适合场馆类的体育比赛项目，吸引职业电竞选手、电竞“粉丝”、电竞主播等来忠县比赛、观赛和直播，力争每月举办一场千人以上赛事。

▲如今年轻人流行聚会玩手游（图片来源：摄图网，图文无关）

事实上，随着电竞热兴起，包括由电竞厂商和第三方机构主导的电竞大赛越来越多。

作为此次CMEG比赛的主办方之一，大唐电信科技股份有限公司旗下大唐网络总裁兼CEO杨勇表示，任何一个产业都是由野蛮生长向规范发展进化，移动电竞产业也同样如此，而CMEG目前最大的变化就是它的规范性已经开始出来了，明年CMEG还或将有厂商来进行冠名。

此外，“预计在2018年，我们会联合体育总局实行注册制，”杨勇表示，“注册制出来后，手游玩家将逐渐转移到移动电竞注册平台上面，这将作为一个数据入口去采集手游玩家的数据，形成选手的数据画像，进而进行电竞相关的精准服务推送”。

责任编辑：桂强