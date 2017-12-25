郑建邦任民革中央副主席 祖父郑洞国系国民党将领

原标题：郑建邦获任民革中央常务副主席

中国国民党革命委员会第十三次全国代表大会圆满完成各项议程，于2017年12月24日在京闭幕，大会选举产生了由220人组成的新一届中央委员会。

会议期间举行的中国国民党革命委员会第十三届中央委员会第一次全体会议选举产生了由46人组成的第十三届中央常务委员会，万鄂湘当选主席，郑建邦、邓力平、刘家强、李惠东、高小玫、何报翔、张伯军、田红旗、王红、冯巩当选副主席。

根据民革中央网站12月24日公布的民革第十三届中央委员会主席、副主席简历，郑建邦民革第十三届中央常务副主席。民革十三大之前，全国政协副主席齐续春兼任民革中央常务副主席职务。

官方简历显示，郑建邦出生于1957年1月，湖南石门人，1986年4月加入民革，1976年8月参加工作，东北师范大学政治教育系政治经济学专业毕业，大学学历，经济学学士学位。

郑建邦长期在民革中央工作，担任过民革中央宣传部主任科员、副处长，民革中央联络部副处长、处长、副部长、部长，民革第十一届中央副主席兼联络部部长，民革第十一届、十二届中央副主席等职务。

据《人民政协》杂志2015年2月刊文介绍，郑建邦的祖父郑洞国是最早参加抗日战争的国民党将领之一，于1943年参加中国远征军被派往印度担任新一军军长。建国后，郑洞国曾任全国政协常委、民革中央副主席。

郑建邦 人民政协网 资料图

附郑建邦简历：

郑建邦，男，汉族，1957年1月生，湖南石门人，1986年4月加入民革，1976年8月参加工作，东北师范大学政治教育系政治经济学专业毕业，大学学历，经济学学士学位。

现任民革中央常务副主席，全国政协常务委员、港澳台侨委员会委员，宋庆龄基金会副主席，全国台湾研究会副会长。

1976年8月至1978年8月，辽宁省阜新县建设公社知青

1978年8月至1982年8月，东北师范大学政治教育系政治经济学专业大学学习，获学士学位

1982年8月至1982年10月，毕业待分配

1982年10月至1985年2月，北京建筑工程学院马列主义教研室教师

1985年2月至2010年12月，民革中央宣传部主任科员、副处长，联络部副处长、处长、副部长、部长（其间：1999年10月至2000年10月挂任北京市崇文区区长助理）

2010年12月至2012年7月，民革第十一届中央副主席兼联络部部长

2012年7月至2017年12月，民革第十一届、十二届中央副主席

2017年12月，民革第十三届中央常务副主席

曾任第九届、十届全国人大代表。第十一届全国政协常委。

（简历来自民革中央网站）

责任编辑：桂强