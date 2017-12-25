王毅回顾2017年中国外交：具有标志性意义的一年

临近岁末，央视记者采访了外交部长王毅，请他对一年来的中国外交进行深入解读，并对下阶段外交工作作出展望。

记者：今年是党的十九大胜利召开之年，外交工作取得重要成就。请问你如何看待一年来的国际形势和外交工作？

外交部部长王毅：2017年，不论对于世界还是中国来说，都是具有标志性意义的一年。这一年，国际形势继续经历深刻地变革与调整，我们的世界再次站在一个历史关头。这一年，更是中国发展具有划时代意义的一年。尤其是中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

面对新的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，2017年的中国外交又取得了一系列开创性的成果。习近平主席在达沃斯世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表了重要演讲，发出推进经济全球化进程再平衡、共同构建人类命运共同体的时代强音。

我国成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛，形成各国合力推动“一带一路”建设的国际共识，我们编织起以亚欧大陆为中心，辐射各大陆、连接各大洋的合作网络。习主席成功主持了金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家的对话会，开启了金砖合作的第二个“金色十年”，也构建起了具有全球影响的南南合作新平台。

中美元首一年之内3次会晤，多次通话通讯，为新时期的中美关系确定发展方向、打造对话平台，致力于在相互尊重、互利互惠基础上实现中美关系稳定发展。

中俄元首5次会晤，双方务实合作增势强劲，就维护全球战略稳定紧密配合，中俄全面战略协作向着更高水平、更宽领域迈进。中欧关系稳中有进，各领域的交流与互利合作进一步的拓展。

十九大后，习近平主席首次出访就选择了越南、老挝两个邻国，传递出构建周边命运共同体的明确信号。李克强总理出席东亚合作领导人系列会议，推动中国、东盟关系从成长期迈向成熟期。中韩就处理“萨德”问题达成阶段性共识，中日关系呈现改善和发展势头。我们坚持朝鲜半岛无核化目标，我们推进旨在重启和谈的“双暂停”倡议和谋求半岛长治久安的“双轨并进”思路，履行了应尽的国际义务。我们还积极斡旋阿富汗、缅甸若开邦等热点问题，与东盟国家达成“南海行为准则”框架并宣布启动实质案文磋商，为维护地区和平稳定发挥了建设性作用。

我们与非洲各国一道，全面落实中非合作论坛峰会的成果，实现时间过半、完成过半的目标。我们与阿拉伯国家、拉美国家的整体合作顺利推进，一大批国际产能、工业园区、自贸区这些合作项目落地生根，开花结果。

我们通过外交手段和平解决了印度边防部队越界造成的洞朗事件，既维护了领土主权，又保持了中印关系正确方向。我们坚持一个中国原则，实现了巴拿马与中国的建交。我们加强打击“三股势力”国际合作，捍卫了国家的安全和统一。（央视记者：孙岩峰 黄惠馨）

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