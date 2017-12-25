外交部:台湾参加国际活动须按照一个中国原则处理

原标题 外交部：台湾地区参加国际组织活动须按照一个中国原则处理

新华社北京12月25日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹25日表示，中国台湾地区参加国际组织活动必须按照一个中国原则来处理，中方坚决反对其他国家在台湾问题上说三道四。

在当日例行记者会上，有记者问，据台湾媒体报道，瑞典外交大臣日前在接受议会议员质询时表示，对协助台湾有意义且不以国家身份参与各项国际组织的做法持支持立场，并愿意继续支持台湾参与飞行安全等领域专家会议。关于台参与世界卫生组织问题，瑞典外交大臣表示，对台湾期待成为世界卫生组织观察员的诉求持正面态度，但此议题仍需获世卫组织内部共识，据目前来看，共识似乎并未出现。请问中方对此有何评论？

华春莹表示，在中国台湾地区参加国际组织活动问题上，中方的态度是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理。台湾问题是中国内政，中方坚决反对其他国家在此问题上说三道四。

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