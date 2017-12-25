上海政府常务会议:明年安排10个方面31件实事项目

原标题：上海市政府常务会议：明年安排10个方面、31件实事项目

上海市委副书记、市长应勇25日主持召开市政府常务会议，研究2018年市政府实事立项等工作。

市政府实事项目是本市“补短板、惠民生、促转型”的重要抓手，经过多年实践，已形成行之有效的项目遴选和工作推进机制。2018年市政府实事项目立项工作启动早，市政府办公厅会同相关部门深入调研，并通过“中国上海”门户网站、“上海发布”微信公众号、“12345”市民服务热线等渠道广泛征集各方意见建议，共梳理出意见建议620条，为实事立项提供重要参考。经科学论证、调整优化，2018年市政府实事项目共安排10个方面、31件，主要特点包括注重慰老爱幼扶弱，解决特殊困难群体最迫切的民生难题；加大公共服务供给，重点向郊区和薄弱地区倾斜；倡导绿色健康生活，提升市民居住环境和生活品质；提升安全保障能力，维护城市正常运行秩序。

会议原则通过《2018年市政府实事项目清单》并指出，做好2018年市政府实事立项工作，必须深入贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府总体部署，坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民群众对美好生活的向往作为工作目标，更加注重托底性、普惠性、导向性、协同性。实事项目要指向更加精准，集中力量解决群众高度关注、反映突出的堵点和痛点，切实让群众感受到上海城市的温度。要突出群策群力，尤其要注重发挥工青妇等群团组织的优势，广泛调动社会资源，扩大实事项目的影响力和受益面。要着力提升工作精细化水平，精心组织实施，切实把好事办好，进一步提高群众满意度。

据悉，经过市民网上投票等多种形式测评，2017年市政府实事项目市民总体满意度为90.9分，为近年来新高。其中，新建50条百姓健身步道、建成200公里绿道、开设400个小学生“爱心暑托班”、新建80家老年人日间服务中心等项目满意度居前。

会议还研究了其他事项。

责任编辑：张玉