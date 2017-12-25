原标题 台专家学者：务实改善两岸关系才是“爱台湾”

新华社台北12月25日电（记者 李慧颖 喻菲 李凯）台湾竞争力论坛等团体25日在台北举行首届“爱台湾高峰论坛”。与会人士表示，民进党当局上台以来，施政无能，状况百出；不承认“九二共识”，两岸关系急冻，台湾向下沉沦。他们呼吁台湾当局正视现实，务实改善两岸关系，求生存、要发展，才是“爱台湾”的正道。

中华民族发展基金会董事长林中森说，大陆与台湾同根同源、同文同种，台湾对大陆出口依存度超过四成。民进党当局以“不能将鸡蛋放在同一个篮子里”为由，刻意忽视两岸经贸关系，这是在放弃台湾经济发展“最大的篮子”。

他呼吁，两岸走和平发展的道路，优势互补，互相提升，才有利于两岸人民，有利于台湾人民，让中华民族扬眉吐气，在世界舞台上发光发热。这才是真正“爱台湾”。

台湾竞争力论坛执行长谢明辉认为，民进党当局执政一年多以来，从年金改革到“一例一休”，从“前瞻计划”到非核家园，改革口号喊得震天价响，但实际只顾清算斗争，状况百出，难掩施政无能。

他指出，中国大陆崛起势不可挡，台湾无法自外于大陆领航的大局，“爱台湾”就要尽快从中找到最佳位置。“爱台湾、求生存、要发展，就必须摒弃意识形态偏见，务实改善两岸关系，有效推动经济发展。”

中华海峡两岸客家文经交流协会理事长刘盛良表示，大陆的“一带一路”建设是重要机遇，但民进党当局对此视而不见，寻求“新南向”，错失发展良机。他期盼台湾各界有识之士共同努力，让两岸继续走和平发展之路，为台湾经济重新注入活力。

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