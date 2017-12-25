新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

港媒：中铁建获孟加拉铁路项目 金额约85亿人民币

港媒：中铁建获孟加拉铁路项目 金额约85亿人民币
2017年12月25日 00:35 参考消息
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：港媒：中铁建获孟加拉铁路项目 金额约85亿人民币

　　参考消息网12月25日报道 港媒称，中国铁建A股21日公告，附属公司中国土木工程集团与孟加拉铁路总公司签订商务合同，发展孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目。

　　据香港头条财经网12月22日报道，孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目线路全长约173公里，包括贾木讷桥东段和贾木讷桥西段。合同工期48个月，金额约85.24亿元人民币，约占公司中国会计准则下2016年营业收入的1.35%。

　　此外，中铁建同日公告，国务院国资委原则同意公司发行不超过100亿元A股可转换公司债券的总体方案。

中铁建承建的坦桑尼亚基甘博尼大桥桥身。（新华社）中铁建承建的坦桑尼亚基甘博尼大桥桥身。（新华社）

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区