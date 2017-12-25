原标题：港媒：中铁建获孟加拉铁路项目 金额约85亿人民币

参考消息网12月25日报道 港媒称，中国铁建A股21日公告，附属公司中国土木工程集团与孟加拉铁路总公司签订商务合同，发展孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目。

据香港头条财经网12月22日报道，孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目线路全长约173公里，包括贾木讷桥东段和贾木讷桥西段。合同工期48个月，金额约85.24亿元人民币，约占公司中国会计准则下2016年营业收入的1.35%。

此外，中铁建同日公告，国务院国资委原则同意公司发行不超过100亿元A股可转换公司债券的总体方案。

中铁建承建的坦桑尼亚基甘博尼大桥桥身。（新华社）

责任编辑：张建利