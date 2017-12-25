原标题 “台独”大佬：2020年选举 民进党的结局不堪想象！

蔡英文上任不到两年，民调显示民进党出现2014以来最大的危机。图片来自台湾媒体。

海外网12月25日电 民进党出现2014以来最大的危机，台湾亲绿媒体《美丽岛电子报》公布12月民调，民调显示蔡英文民众信任指数大幅落后朱立伦6%~10%之多。对于这一结论，民进党人士显得忧心忡忡，前“立委”、“台独”大佬林浊水感叹，民进党2020大选的结局，真是不堪想象！

据《美丽岛电子报》12月25日发布的民调数据显示，蔡英文信任度降至执政19个月以来的历史新低，只剩32%，过去最欢迎她的年轻人、高学历族群变成最不满意她的一群人。此外，对民进党感到“反感”的比例已经超过国民党，评论称，这意味着整个民进党已因蔡英文的执政而受到拖累。

蔡当局民调再创新低，引发民进党“危机论”，有台湾媒体人认为2014年以来，民进党面临最大危机。据台湾中时电子报报道，民进党前“立委”、“台独”大佬林浊水也不得不坦言，民进党2020大选的结局，真是不堪想象！

林浊水指出，云嘉南和高屏是民进党的超级铁票票仓，但从这次民调却发现，这两个地区，赖清德和柯文哲相比，信任指数居然并没有出现优势，两人都是58点、59点左右，更惊人的是，蔡英文大幅落后朱立伦6%~10%之多。

尽管一贯支持“台独”的赖清德在泛绿和民进党群众这两个族群信任度仍领先，但幅度缩小很多，林浊水直指，在泛绿民众中领先掉了14.0%之多。也就是说，民进党民众，情感上对民进党的附着度已不再那么牢固。

林浊水点出，该调查也发现，在政党竞争上，民进党出现了2014年以来最大危机。2014年秋天，民众对民进党的认同度开始领先国民党，此后领先幅度一路扩大，到了2016年，曾以31.3%比15.0%领先了超过1倍。今年12月，民众对两党的正面评价，好感度则出现30.7%比30.6%平手，而反感度，国民党以45.1%比47.8%低于民进党。

据此前报道，从2017年初开始启动每月一次的“民调”数据在2017年6月一度跌到谷底，9月时因“内阁”改组，施政满意度缓和回升。但在过去3个月，蔡英文当局推动“促转条例”等受到广泛争议，民调也再度下滑。

根据民调分析，蔡当局已出现三大警讯。第一，蔡英文的信任度，已降至执政19个月以来的历史新低，只剩32%。第二，过去蔡英文总自认最受年轻人、高学历者欢迎，但如今，这群人已变成最不满意她的一群人。此外，近年来，民进党的政党好感度始终是高于国民党，但现在对民进党感到“反感”的民众比例，已经超越国民党，

据了解，蔡英文2016年5月刚上任时，支持率高达七成，但只用了3个月满意度和信任度双双跌破五成，遭遇“死亡交叉”。执政一周年后，蔡英文的满意度已跌破三成，跌速之快远超当年的马英九和陈水扁。

责任编辑：张岩