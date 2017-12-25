上海司改后首批法官助理被遴选为法官 平均32.7岁

原标题：上海司改后首批法官助理被遴选为法官，将成增补新法官主渠道

经过层层选拔，上海157名法官助理当选为初任法官。

12月25日上午，上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）组织百余名初任法官集体宣誓，这是上海司法体制改革后，首批从法官助理中遴选的初任法官。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海法院获悉，这157名初任法官平均年龄32.7岁，全部具有本科学历，87.3%具有硕士以上学历。

这批法官将一律到基层法院任职，直接审理裁判案件。今后，从法官助理中遴选初任法官将成为上海法院增补新法官的主要渠道。

初任法官身着法袍、面对国旗宣誓

12月25日，在上海高院大法庭内，国歌声响起，百余名初任法官身着法袍，面向高悬的国旗，分成四排整齐站立共唱国歌。

获颁法官任命书后，初任法官们右手握拳，高举过肩，庄严宣誓：“忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国，忠于人民，恪尽职守，廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐的社会主义国家努力奋斗！”

初任法官宣誓现场。李裔杰 摄

上海高院党组书记、院长、二级大法官崔亚东表示，2017年9月，上海率先在全国开展初任法官遴选，此次参加宣誓的法官，是上海司法体制改革以来首次从法官助理中遴选的法官。

上海市法官、检察官遴选（惩戒）委员会主任沈国明表示，这次从法官助理中遴选初任法官，是司法队伍可持续发展的需要，体现了对法官助理职业的尊重，对他们的职业发展也具有激励和引导作用。

从综合素质要求出发，遴选最后环节的面试题都有一定难度，但是，不少法官助理的表现非常出色。沈国明表示，对遴选的结果比较满意，对选拔出来的初任法官很有信心。

上海高院政治部副主任、干部处处长张晓立表示，这次遴选出的157名初任法官全部充实到基层法院审判工作一线，直接审理裁判案件，直接对自己裁判的案件负责。

作为上海法院首批从法官助理中遴选的初任法官之一，杨锋表示感到激动和自豪，又深感责任重大。他说，激动和自豪是因为经过这些年的努力终于实现梦想，成为一名维护社会公平正义的人民法官，深感责任重大是因为今后自己要开始独立办案独立负责，自己尚需不断提高办案能力，才能更好地贯彻公平正义。

初任法官平均年龄32.7岁

上海法院透露，上海自司法体制改革以来，目前从现有法官中进行入额遴选的工作基本完成，共遴选2855名入额法官。

为进一步全面深化司法体制改革，探索建立新型法官选任制度，2017年9月4日，上海法院率先启动从法官助理中遴选初任法官的工作，全市共计296名符合条件的法官助理报名参加遴选，其中157人通过申请报名、岗位承诺、基本条件审查、业绩考核、考试面试、遴选委员会遴选、高院党组审议、市、区人大任命法律职务等八项遴选程序的严格选任，被任命为法官。

这些初任法官平均年龄32.7岁（最大41岁，最小28岁），全部具有本科以上学历，其中87.3%的法官具有硕士以上学历，平均从事司法工作6.5年（最长13年，最短6年）。今后，从法官助理中遴选初任法官将成为上海法院增补新法官的主要渠道。

上海高院表示，此次从法官助理中遴选法官工作有三大特色亮点。

首先，此举对上海是一项全新的探索，没有现成经验可供借鉴，上海方案为全国进一步深化司法体制改革、完善新型法官选任制度提供智慧、积累经验。

其次，此次遴选实行全市统筹，统一平台、统一遴选，打破条块和单位限制，遴选出来的法官一律到基层法院任职，投入审判执行一线工作，使基层办案力量增加了8%，逐步形成基层法院法官从全市法官助理中遴选，高、中级法院法官从下级法院法官中逐级择优遴选的法官职业发展机制。

最后，此次选拔由考生担任案件主审法官进行模拟开庭，重点考察对审判程序的熟练度、规范性以及驾驭能力，这是全国法院首次采用模拟庭审进行初任法官遴选面试。

责任编辑：张玉