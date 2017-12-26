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喀麦隆恐袭频发形势严峻 中使馆提醒近期谨慎前往

喀麦隆恐袭频发形势严峻 中使馆提醒近期谨慎前往
2017年12月26日 08:56 中国新闻网
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　　原标题：喀麦隆恐袭频发形势严峻 中使馆提醒近期谨慎前往

　　中新网12月26日电 据中国驻喀麦隆大使馆网站消息，2017年10月20日，中国外交部领事司和驻喀麦隆使馆根据喀麦隆安全局势状况发布了谨慎前往喀麦隆西北、西南、极北大区的安全提醒，有效期至2017年12月31日。根据当前安全形势，现将该安全提醒有效期延至2018年3月31日，具体如下：

截图自中国驻喀麦隆大使馆网站。截图自中国驻喀麦隆大使馆网站。

　　近来，喀麦隆西北和西南大区、极北大区的安全形势依然严峻，西南、西北大区针对军警部门的恐怖暴力活动和极北大区的自杀式恐怖袭击事件仍时有发生。

　　中国驻喀麦隆使馆提醒中国公民密切关注当地局势，近期谨慎前往喀麦隆西北、西南、极北大区，如遇紧急情况及时报警并与中国驻喀麦隆使馆联系寻求协助。

　　喀麦隆紧急求助电话：

　　报警：+237-117

　　中国驻喀麦隆使馆领事保护与协助电话：+237-697699283或+237-672962186

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

 

责任编辑：初晓慧

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