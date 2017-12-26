民进党去年政治献金结余3千万台币 国民党负4千万

原标题：台政党去年政治献金结余：国民党为负四千万台币

中新网12月26日电 据台湾“中央社”报道，台湾监察部门26日公布2016年台湾地区政党政治献金收支结算表，民进党政治献金收入有1.4731亿余元（新台币，下同），国民党1.2205亿余元，民进党比国民党多了2500万余元；但是收支结余部分，民进党有3133万元，国民党却是负4030万元。

若与前年相比，根据2015年台湾地区政党政治献金平衡表暨收支结算表，民进党政治献金收入1.9221亿余元，多于国民党的9141万余元；但前年国民党收支结余还有933万余元，去年却降为负4030万，短短一年内，差了近5千万。

根据台湾监察机构26日出刊的最新一期廉政专刊，民进党2016年度政治献金收入有1.47313389亿元，其中个人捐赠收入占最大宗，约1.06644228亿元、营利事业捐赠收入3666.65万元、匿名捐赠收入331.8747万元、人民团体捐赠收入64.56万元。

支出方面，由于2016年适逢选举，民进党支出1.15975557亿元，其中最大宗的包括人事费用支出3399.3407万元、业务费用支出3765.227万元、选务费用支出2751.3725万元。收支结余有3133.7832万元。

根据该项资料，国民党2016年的政治献金收入共1.22057672亿元，最大宗来源同样是个人捐赠，约6575.351万元，其次是营利事业捐赠收入5516.5万元。

国民党支出达1.62361960亿元，主要支出包括业务费用支出6045.3817万元、人事费用支出3896.7421万元、选务费用支出3638.6564万元，以及捐赠其推荐公职候选人竞选费用支出2406万元。收支结余是负4030.4288万元。

两党在人事支出的金额差异不大，但是国民党的业务费用高于民进党2200多万余元，加上国民党推荐公职候选人竞选费用支出2406万元，民进党是572万元，因此整体支出比民进党庞大。

在其余台湾地区主要政党中，“时代力量”政治献金收入644万余元、支出846万余元，收支结余负202.3106万元；亲民党收入1744万余元、支出1806万余元，结余为负62.2048万元。台湾主要政党除民进党之外，政治献金结余多呈负数。

责任编辑：刘光博