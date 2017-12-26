台当局否认“护照”印美机场 遭机场内部员工打脸

原标题：台当局否认“护照”印美国机场 遭机场内部员工打脸

图为台湾第二代晶片“护照”内页

图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场

图为桃园机场圆柱状塔台

海外网12月26日电 对于台湾第二代晶片“护照”内页“误放”美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场照片，台涉外部门出面否认，称“百分百台湾风貌”。但有桃园机场员工指出，从照片中的塔台外型观察，那应该不是桃园机场，打脸了涉外部门的说法。

据中时电子报消息，台涉外部门“领事事务局”开始发放第二代晶片“护照”，新换发的护照内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

台涉外部门公众会副执行长欧江安很快做出回应，称“护照”制作过程严谨，那是台湾桃园国际机场，“百分之一百台湾风貌”，绝对不是美国机场。对此，一位任职桃园机场的员工看过照片表示，内页图案的塔台外形较方扁，但桃园机场塔台不论现有或兴建中的外形，都是圆柱状，他判断，图案应是杜勒斯机场。

台涉外部门25日开始发放民众可申请换领的第二代晶片“护照”，新“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，以展现“活力台湾”风貌。

据了解，桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。

该事件掀起了网友热议，有网友讽刺称，照片根本不是桃园机场，还用解释吗？设计者一定是偷懒，网上随便下载一张照片以为是桃园机场。另有台湾网友批评，台当局这种做法太可笑，简直是自欺欺人。（海外网 朱惠悦）

责任编辑：刘光博