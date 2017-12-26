海南取消12市县GDP考核 生态环保为一票否决事项

原标题：海南明年对12市县取消GDP考核 生态环保列为一票否决事项

中新网海口12月26日电 （记者 洪坚鹏）记者从25日举行的海南省委经济工作会议上获悉，海南省明年起将实施新的《海南省市县发展综合考核评价暂行办法》（以下简称《办法》），对保亭、陵水、乐东等12个市县的GDP、工业、固定资产投资取消考核。

据了解，新的《办法》依据《海南省主体功能区规划》，将全省18个市县（不含三沙市）及洋浦经济开发区划分为5大类，分为两个平台进行差别化考核。

新《办法》设计了可量化、可计分的15个一级指标、51个二级指标，突出各地资源禀赋、功能定位和发展特色，对相同的指标，在不同的区域赋予不同分值和权重。特别是把生态环境保护同时列为负面扣分和一票否决事项。

除海口、三亚、洋浦、儋州、文昌、琼海、澄迈以外的上述12个市县，大都集中在海南农产品主产区和生态功能区、少数民族聚居区。

海南省委书记刘赐贵将之比喻为让“打篮球的”和“踢足球的”分场比赛。

刘赐贵表示，之所以要对市县考核考评方法作出大力度调整，一方面是坚决贯彻落实党中央的“顶层设计”；另一方面，是立足海南省情实际，坚持生态立省，推动高质量发展，建设美好新海南的迫切需要。

刘赐贵说，省里的大项目布局在哪个市县，哪个市县投资量就大了，但项目完工后，投资额就掉下来了，不能真实反映市县工作。一些市县为了出政绩，往往难以遏制GDP冲动，会忽视全省主体功能区规划，有的甚至不顾本地实际，不顾生态环境保护，上了一些低质低效项目，个别地方还竞相压低土地出让价格争项目，与新发展理念、高质量发展要求背道而驰。

刘赐贵说，中央环保督察组日前向海南反馈环保督查意见时指出，房地产绑架海南规划，鼓了钱袋，毁了生态。对此，他称，有些市县之所以过分依赖房地产，是因为短期很容易带来大笔GDP和财政税收。如果“指挥棒”不变，新发展理念、高质量的发展要求怎么能落地？生态立省怎么能坚持住？因此，调整优化考核评价办法势在必行。

刘赐贵要求，取消考核的12市县要树立促进农民增收致富、抓好生态环境保护是最大政绩的观念，充分利用良好的农业基础下大力发展热带特色高效农业，打造“农业王牌”等。

他指出，淡化固定资产投资指标考核，并不是不要投资，也不是像以前那样捡到篮子里都是菜，而是要利用最好的资源吸引最好的投资，着力从招商向选商转变。（完）

责任编辑：初晓慧