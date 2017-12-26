蒋万安谈是否参选台北市长:尽快做决定 不拖太久

原标题：蒋万安谈是否参选台北市长：尽快做决定 不会拖太久

中新网12月26日电 据台湾《联合报》报道，台湾地区台北市长明年将改选，国民党青壮派民意代表蒋万安动向备受关注。蒋万安26日受访时表示，台立法机构会期将结束，将更积极走访基层倾听民众声音，仔细思考是否投入明年选战，尽快做决定，“不会拖太久”。

蒋万安（图片来源：台湾《中时电子报》）

据了解，蒋万安私下向友人透露，目前考虑的重点有二：宣布的时机点要在何时，要如何提升选战士气；此外，国民党目前状况比较没有资源，蒋万安也在思考要如何筹措资源打选战。由于考虑问题已近技术层面，党内分析，蒋万安参选机会逾半。

蒋万安坦言，目前基层两种声音都有，有鼓励他积极为党、为市民一战的声音；但也有建议他应该慢慢来，稳稳的等下一届再说，不要这么急，所有建议都是出于好意，他都会认真思考。

蒋万安表示，市长选举客观形势一直变化很大，但台立法机构开会期间，无法更深入走入基层听听大家的声音，现在会期将结束，他会更积极走入基层，了解大家的观察与对是正的感受，静下来好好思考，然后“就会做决定”，“没必要拖太久”。

据媒体此前报道，在国民党内，目前已有前国民党民意代表丁守中、前台湾地区领导人办公室副秘书长罗智强、前台湾行政机构发言人郑丽文等人，宣布参加2018年台北市长选举党内初选。

国民党台北市党部主委黄吕锦茹说，预计农历年后开放登记，再通过全民调初选，明年3月后才会明朗。

责任编辑：初晓慧