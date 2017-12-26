应勇主持召开座谈会听意见 修改完善政府工作报告

原标题：应勇主持召开座谈会听取意见建议，修改完善《政府工作报告》

12月26日，上海市委副书记、市长应勇分别主持召开两个座谈会。

上海市委副书记、市长应勇26日分别主持召开两个座谈会，就即将提交市十五届人大一次会议审议的《政府工作报告》（征求意见稿），听取各民主党派、工商联、无党派人士，以及市政府参事的意见和建议。

在各民主党派市委、市工商联负责人和无党派人士代表座谈会上，民革市委主委高小玫、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、农工党市委主委蔡威、致公党市委主委张恩迪、市工商联主席王志雄、民盟市委专职副主委丁光宏、九三学社市委副主委钱锋、台盟市委专职副主委吴珍美、市知联会副会长李鸣先后发言，围绕加强政府自身建设、提高人才培养针对性、促进长三角区域经济协同发展、建设开放型经济新体制、加快推进科创中心建设等方面，结合各自工作及调研情况，对《政府工作报告》和政府工作提出意见和建议。

在市政府参事座谈会上，市政府参事室主任王新奎和程维明、徐祖信、孙海鸣、蔡建国、金亦民、杨洁勉、汪孝安、赵丽宏、孙南申、王曦、赵宇梓、黄泽民、许佩琴、吴大器、徐静琳、江海洋、吴爱忠、唐豪18位市政府参事纷纷发言，就推进高等教育“双一流”建设、加强城市精细化管理、深化自贸试验区建设、完善养老服务体系、加强环境治理等问题直抒己见，为修改完善《政府工作报告》建言献策。

应勇边听边记，不时与大家讨论交流。在回应大家提出的意见建议时，应勇代表市委、市政府感谢各民主党派、工商联、无党派人士及市政府参事长期以来对上海经济社会发展作出的重要贡献，以及对政府工作的关心、支持和帮助。他说，大家深入思考、坦诚建言，围绕《政府工作报告》和政府工作提出了很多高质量的意见和建议，我们将认真研究，充分吸纳，进一步修改完善《政府工作报告》，不断改进政府工作。

应勇说，近日国务院已正式批复《上海市城市总体规划（2017—2035年）》，明确了上海的城市性质、功能定位和目标愿景。全市上下将努力奋斗，一张蓝图绘到底。我们要全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，建设现代化经济体系，努力实现高质量发展。我们要按照国家打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的部署要求，强化金融风险防范，全力做好对口帮扶，加强环境综合治理，努力建成更高水平全面小康社会。希望各民主党派、工商联及无党派人士和市政府参事一如既往地关心和支持政府工作，积极贡献智慧和力量。市政府将与大家进一步加强沟通交流，充分听取意见建议，把政府工作做得更好，把上海这座城市建设管理得更好，让人民群众享有更美好的生活。

市委常委、统战部部长施小琳，副市长翁铁慧参加相关座谈。

（本文图片 张春海 摄 ）

责任编辑：张玉