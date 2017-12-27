劳务纠纷频发 中使馆提醒切勿在苏里南非法务工

原标题劳务纠纷频发 中使馆提醒切勿在苏里南非法务工
中新网12月27日电 据中国驻苏里南大使馆网站消息，近期，苏里南发生数起中国旅苏公民涉及劳务纠纷的领保案件。相关人员不具备合法务工身份，来苏后遭遇工作环境差、待遇与承诺不符等问题，有的因非法工作被罚款，甚至被拘捕遣返。中国驻苏里南使馆特别提醒有意赴苏务工的中国公民：
一、遵守苏移民法律法规，提前办理相应务工签证，切勿通过购买旅游卡来苏从事务工活动，以免令自身陷入危险。
二、增强防范意识，全面了解用工单位资质和实际经营情况，明确从事的具体工作，签署规范劳动合同，切勿轻信非法劳务中介虚假宣传，避免蒙受不必要损失。
截图自中国驻苏里南大使馆网站。
三、来苏后妥善保管护照等重要证件，与国内家人保持联系，通过正规途径办理相关居留和延期。如发现自身合法权益受损，及时报警并联系中国驻苏里南使馆等请求帮助，联系方式如下：
苏里南报警电话：115/00597-471111
驻苏里南使馆领事保护电话：00597-8605165
外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991
苏里南广义堂华助中心电话：00597-472878。
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