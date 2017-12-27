刘玉成转业广州公安局 曾任我军首支特战部队政委

原标题：刘玉成转业地方任职广州市公安局，曾任我军首支特战部队政委

官方媒体近日的公开新闻报道披露，曾担任解放军第一支特战部队“南国利剑”政委的刘玉成已转业地方，担任广州市公安局副巡视员。

广州市公安局白云区分局所属微信公众号“平安白云”12月15日发布消息称，12月14日，广州市公安局副巡视员刘玉成带队到广东建设职业技术学院，慰问该学院英勇挺身而出制止犯罪的学生郑同学。

上述官方消息披露，曾任“南国利剑”政委的刘玉成已转业地方。

根据上述“平安白云”的报道，刘玉成转业地方后已担任广州市公安局副巡视员。

而根据广东省教育厅官方网站转发的来自广东建设职业技术学院题为“广东建设职业技术学院学子见义勇为受到白云区公安局表扬”的消息，刘玉成还担任广州市公安局白云区分局副局长职务。

据新华社2009年1月播发的《矢志打造“三栖劲旅”——记全军优秀指挥军官、广州军区某部政委刘玉成》一文介绍，刘玉成在2005年年底担任素有“南国利剑”之称的原广州军区某部政委。

“南国利剑”是解放军第一支特战部队。新华社今年“八一”前夕报道援引军事科学院研究员苑洪山介绍说，被誉为“南国利剑”的原广州军区某特种大队是我军组建最早的特种部队，大队成立于1988年，随后扩编为某特种作战旅。在军改中，该特战旅已转隶南部战区。

作为我军首支三军联合特种作战部队，“南国利剑”官兵能够遂行陆海空三栖作战任务，普遍熟练掌握实施远程空降作战、运用高新技术装备进行远程侦察以及潜水航渡抢滩等现代军事技能。

2013年3月，刘玉成以“广州军区某集团军特种作战旅政治委员”身份做客人民网时，佩戴的是上校军衔。

2016年“五一”前后，中央军委政治工作部歌剧团演出小分队奔赴驻守在岭南沿海的某集团军基层部队进行慰问演出。2016年5月6日，《解放军报》刊发的演出纪实报道中，刘玉成还以该集团军某特战旅政委身份亮相。

责任编辑：桂强