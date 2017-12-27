渝贵铁路今起试运行：重庆至贵阳最快只需2小时

原标题：渝贵铁路今起试运行：明年年初开通，两地车程将压缩至2小时

12月27日上午9时22分，从重庆开往贵阳的55833次列车从重庆北站北广场驶出，标志着重庆至贵阳铁路扩能改造工程（渝贵铁路）全面进入运行试验阶段。该铁路预计明年年初开通运营。

27日上午，从重庆开往贵阳的55833次列车从重庆北站北广场驶出。澎湃新闻记者 王鑫 图

中国铁路成都局集团有限公司相关负责人告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），渝贵铁路为国铁I级铁路，全线新建车站12 座，分别为重庆西站、珞璜南站、綦江东站、赶水东站、桐梓北站、桐梓东站、娄山关南站、遵义站、龙坑站、遵义南站、息峰站以及修文县站。渝贵铁路预计将于明年年初开通，具体通车时间确定后，铁路部门将及时通报。

目前，从重庆乘火车到贵阳最快需要9小时13分钟，从成都乘火车到贵阳最快需要12时5分钟。渝贵铁路开通后，预计重庆至贵阳最快只需2个小时，成都至贵阳将压缩至3.5小时。

渝贵铁路全长366.7公里，旅客列车设计行车速度为200km/h，新建桥梁 209 座，共有双线隧道 115 座，桥隧比75.38%。

列车经过重庆西站。澎湃新闻记者 王鑫 图

据了解，渝贵铁路自10月16日开展联调联试以来，对新建线路路基、轨道、道岔、桥梁等结构工程适用性和整体系统功能进行了全面检测，对供变电、接触网、远动、通信、信号、客服、自然灾害及异物侵限监测等系统功能进行了全面测验。目前，相关准备工作已就绪，满足组织列车进行运行试验条件。

渝贵铁路建成后将成为西南地区连接西北、华南、华东的“快车道”，其北端通过重庆枢纽与渝万高铁、成渝高铁、兰渝铁路等相连，极大提高西北至西南间铁路运输的机动灵活性；南端则通过贵阳枢纽与贵广铁路、沪昆高铁等相连，共同构成高标准、大能力、快速度的“出海”大通道。川渝黔地区与沿海城市的时空距离也将大幅缩短，这将进一步推动西南、西北与珠三角等地区人员、物资交流。

责任编辑：桂强