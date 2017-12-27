世界海拔最高特高压直流工程投运 创造多项第一

原标题 创造多项世界第一！世界海拔最高特高压直流工程投运
今天（27日），国家大气污染防治行动计划重点输电通道，云南滇西北送广东深圳±800千伏特高压直流输电工程投运，这也是世界上海拔最高的特高压直流工程。
随着阀组成功解锁，云南西北部清洁的水电，开始源源不断送往深圳，全部投产后，每年可送电200亿度，相当于深圳四分之一的年用电量，可以让珠三角少烧600万吨煤，减排二氧化碳1600万吨。同时，这个工程还创造了电力建设史上的多个世界第一。送端换流站海拔最高，达到2350米，地震烈度最高，达到9级的设防烈度，特高压线路海拔最高，达到3600米。
滇西北送电广东工程项目部副经理 陈向东：这个工程为我国在藏东南，和缅甸高海拔、高地震烈度地区电力建设提供了技术支持。
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